Doživljaji vojaka Plenkovića: Damir mu ga je baš stegnuo...

Napokon smo dočekali i taj dan! Andrej Plenković, koji se ovih dana u stranci igrao rata, došao je na Dugi otok, na najveću vojnu vježbu od početka hrvatske samostalnosti, pa smo ga napokon vidjeli i pod kacigom.

Kacigu mu je na glavu navukao Damir Krstičević, no fotografije su ubrzo povučene s web stranice Ministarstva. Razlozi nisu poznati, no vjerojatno nije riječ o nacionalnoj sigurnosti, već o tome da se nekom od sudionika nisu svidjele. Moguće je da je premijer zaključio kako će se njegova slika pod kacigom potezati po medijima, pa mu se takva opcija nije svidjela. Tzv. domoljubna desnica najčešće ga napada zbog toga što nije sudjelovao u ratu. No, kako vidimo - zakasnili su s povlačenjem fotografija.

Foto: MORH/M. Čobanović

Predsjednik Vlade izrazio je zahvalu svim zapovjednicima, prije svega ministru obrane, načelniku Glavnog stožera, zapovjedniku HRM-a i svim sudionicima na svemu što su napravili tijekom dosadašnjih aktivnosti najveće operacije “Velebit” nakon Domovinskog rata. U vježbi sudjeluje oko 5500 vojnika a to samo po sebi dovoljno govori o njenoj kompleksnosti.

Obama i Damir kuliraju, a naš Andrej strepi

Foto: Bijela kuća

Prva fotografija prikazuje Baraca Obamu i Hillary Clinton u trenutku dok očekuju likvidaciju Osame Bin Ladena, a na drugoj su Damir Krstičević i Andreja Plenković dok promatraju vježbu hrvatske vojske. Sličnost je zapanjujuća. Naime, ni naš Andrej ni Hillary nikada nisu bili u vojsci.