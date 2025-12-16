Obavijesti

Buzetski gradonačelnik

Piše HINA,
Damira Kajina prozivaju zbog izjave o ženama. 'Kome da se ispričam, ovima iz Možemo?'
Buzet: Gradonačelnik Damir Kajin održao konferenciju o Istarskom vodovodu | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Članice udruge B.A.B.E. pozvao je da mu ne podmeću jer 'te narikače, kako bi rekao predsjednik Zoran Milanović, jako dobro znaju na koga sam mislio'

Buzetski gradonačelnik Damir Kajin izjavio je u utorak, odgovarajući na prozivke ženskih udruga zbog izjave na HTV-u da su "žene srozale razinu u Saboru do neprepoznatljivosti", kako njegove kritike nisu bile usmjerene prema svim ženama nego prema članicama Možemo i SDP-a.

"Mislio sam na gospođe iz Možemo i neke iz SDP-a, a ne na sve žene. Nikakvog problema nemam niti s jednom saborskom zastupnicom, ali nemojte srozavati dignitet Hrvatskog sabora, koji sam možda na svoj način i ja gradio", rekao je Kajin na konferenciji za novinare.

Kritizirao medije i društveni kontekst u kojem se "na tragedijama žena traži vidljivost". "To licemjerje godinama gledamo i slušamo i tako se obračunavamo s političkim neistomišljenicima, servirajući medijima jeftine floskule i parole", kazao je.

Na pitanje novinara namjerava li se ispričati zbog svoje izjave, ustvrdio je kako nije uvrijedio žene. "Kome da se ispričam? Onima koji ruše dignitet Sabora, ovima iz Možemo? I mene i veliku većinu javnosti naprosto vrijeđa na što su pojedinci srozali dignitet institucije koja bi trebala predvoditi toleranciju, duboko sam uvjeren da velika većina građana Hrvatske misli isto što i ja", poručio je Kajin.

Članice udruge B.A.B.E. pozvao je da mu ne podmeću jer "te narikače, kako bi rekao predsjednik Zoran Milanović, jako dobro znaju na koga sam mislio".

Imputirati meni mizoginiju, prijezir prema ženama, može samo bolestan um koji, imam dojam, nameće neku mizantropiju, mržnju prema ljudskoj prirodi, dodao je Kajin ustvrdivši kako o njegovom odnosu prema ženama mogu najbolje posvjedočiti zaposlenice Grada Buzeta i njegovih ustanova.

