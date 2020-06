Dan kad je na Split palo više od 600 bombi: 'Pljuvali smo žutu prašinu i u dimu tražili bližnje'

Savezničko bombardiranje Splita bilo je najveće razaranje grada u njegovoj povijesti. Najrazornije i najsmrtonosnije bombardiranje zbilo se na današnji dan prije 75 godina kad je poginulo 227 ljudi

<p>Bila je subota, malo poslije 10 sati ujutro. Svega nekoliko sekundi nakon proglašenja uzbune, saveznički su zrakoplovi započeli bombardiranje. Prema zapisima <strong>Frane Barasa</strong>, koji je i sam preživio bombardiranja, toga je dana na gradskoj tržnici organiziran veliki poljoprivredni sajam, dok se kod katedrale trgovalo polovnom odjećom, obućom, rubeninom, kućnim potrepštinama i galanterijom. Već prvom naletu bombardiranja poginulo je gotovo stotinu ljudi samo na sajmu.</p><p>Split se tada, podsjetimo, nakon kapitulacije Italije, i kratkotrajne partizanske vlasti, nalazio u rukama njemačkih snaga.</p><h2>'I svi trče, bježe, ne znaju ni sami kamo'</h2><p>Na Split je toga 3. lipnja 1944. palo više od 600 bombi na pravcu od Gradske luke, Firula, Pojišana i Poljičke ceste sve do Meja i visova Marjana. Rijetko koja ulica u povijesnoj jezgri nije bila razorena. U napadu je stradalo 227 ljudi. Prema službenim povijesnim izvorima, tada je potpuno srušena 121 kuća. </p><p>- Tek zadnje bombe prasnuše u našoj neposrednoj blizini i skrhaše do temelja susjednu crkvu svetog Roka s takvom orljavom, da smo mislili da nam se naša kuća ruši nad glavom, od pustih greda i kamenja koje je popadalo po krovu i ulici, i od rasprsnutih stakala u samom skloništu. Na ulici bijaše od dima i prašine zagušljivo i tamno kao u paklu. Pljujući žutu prašinu tražimo zraka i usred dana jedva raspoznajemo ljude u neposrednoj blizini. I svi trče, bježe, ne znaju ni sami kamo. Svatko traži svoje najmilije. Trčeći preskaču preko greda, kamenja i dijelova pokućstva razbacanih po našoj ulici. Već odvode prve ranjenike iz gužve - navodi jedan od autora koji je preživio bombardiranje na stranicama ratnakronikasplita.com</p><p>Od 10 do 15 sati Split je četiri puta bombardiran.</p><h2>'Čitavi grad obavijen je paklenim dimom i žutom prašinom'</h2><p>U svojim ratnim dnevnicima ovako to opisuje <strong>Vladimir Bego:</strong></p><p>- Žalosni rezultat ovoga četverostrukog današnjeg bombardiranja bijaše oko tri stotine mrtvih građana i oko sto i pedeset teško ranjenih, a da ne govorimo o mnogobrojnim srušenim i oštećenim kućama… Posvuda, od Firula do Poljuda, čak do marjanske šume, padale su teške bombe, te svugdje u gradu ima žrtava, mrtvih i ranjenih, kao i srušenih kuća. Pojaviše se i veliki požari koje se ne može gasiti, jer su ulice skoro sasvim zakrčene ruševinama. Čitavi grad obavijen je paklenim dimom i žutom prašinom koja nas guši, te pljujući žutilo vapimo za svježim zrakom.</p><p>Nakon bombardiranja, članovi Narodne zaštite pružali su prvu pomoć, skupljali ranjene i mrtve i otkopavali zatrpane pod ruševinama. Zadnji leševi otkopani su 8. lipnja. Nastali požari teško su se gasili, vatrogasci nisu imali ni dovoljno goriva ni vode. </p><h2>'Bombe ispuštali s osam tisuća metara'</h2><p>Bivši ravnatelj splitskoga Vojnopomorskog muzeja i jedan od najvećih domaćih autoriteta za Drugi svjetski rat na Jadranu pokojni <strong>Kažimir Pribilović</strong> svojedobno je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju kazao kako napad na Split treba gledati u kontekstu početka savezničke invazije i njemačkog desanta na Drvar.</p><p>- Bilo je to vrijeme njemačkog desanta na Drvar kada su htjeli uhvatiti <strong>Tita</strong>. Kako bi se olakšala situacija u Drvaru, Zajednički štab na Visu donio je odluku da se izvrši desant na Brač s 26. dalmatinskom divizijom, jednom američkom planinskom satnijom i engleskim komandosima. <br/> Kako je postojala opasnost da njemačke snage preko splitske luke napadnu Brač, poslan je zahtjev prema Savezničkom štabu za Sredozemlje u Napulju da se bombardira splitska luka. </p><p><br/> Pored Rijeke, Split je, što se tiče protuzrakoplovnih topova, bio najbolje branjen njemački grad na istočnom Jadranu. Raspolagali su s topovima od 88 mm, tada najboljim na svijetu, te 20-milimetarskim topovima. U to vrijeme Tito je bježao po šumama oko Drvara i nije znao što se događa na terenu jer nije imao radiovezu s Visom. <br/> Teškim američkim bombarderima je bilo teško precizno gađati jer su se bojali njemačkih topova, pa su bombe ispuštali s osam tisuća metara – kazao je Pribilović, te odbacio navode nekih kako je Tito naredio bombardiranje Splita.</p><p><em>Fotografije savezničkog bombardiranja Splita preuzete su iz knjige „ANTIFAŠISTIČKI SPLIT – RATNA KRONIKA 1941-1945“ koja ima i svoje internetsko izdanje, a koju je objavila Udruga antifašista i antifašističkih boraca Grada Splita.</em><br/> </p>