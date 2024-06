Dan nakon katastrofe: Ugasili veći dio požara u Zaprešiću. 'Vjetar nosi pepeo, sve smrdi'

ZAPREŠIĆANI U ŠOKU

- Izgleda strašno. Išao sam s posla, vidio sam veliki plamen dima. Mislio sam da nam kuće gore, ali kako smo se približavali shvatio sam da gori skladište. Sve mi je bilo jasno. Vidite i sami koje su to količine zapaljive ambalaže. Tako je kako je, možemo jedino sve zatvoriti i čekati. Radi se o velikim količinama otpada koje su na ne otvorenom, ne zaštićenom. Tko zna što je, otkupljuje se tu od građana otpad, smeće, plastika, sve se kipa tu. Tko zna što je tu bačeno unutra. Svega ima, tko to kontrolira. Tko zna zašto je buknulo - ispričao je 24sata prvi stanovnik do samog skladišta koji je u nevjerici gledao na svojoj ogradi što se događa.