Dan nakon onečišćenja potoka Vrapčak pjene više nije bilo, ali mještani žele da se utvrdi uzrok

Bilo je to kao pjena party, pjene je tu kod nas na slapiću bilo gotovo pola metra. Tako nešto nikad prije nismo vidjeli, kazala nam je stanarka Vrapčanske ulice na dijelu gdje se spaja s Ulicom Potok. Nju je, kao i ostale stanare zagrebačkog naselja Vrapče, osobito one koji žive uz potok Vrapčak uznemirila pojava guste bijele pjene koja se pojavila u petak prijepodne.

Dan nakon onečišćenja, u subotu, u potoku više nema guste, bijele pjene. Još je vidljiva brana koju su djelatnici Hrvatskih voda postavili u Prišlinovoj ulici. Onečišćenje su sanirali i pjenu ispumpali, no mještane i te kako zanima tko je odgovoran za zagađenje njihova potoka, iz kojega, na gornjeg dijela, vodu piju i divlje životinje.

Iz zagrebačke policije potvrdili su da je oko 11 sati na području Susedgrada u Vrapčanskoj ulici, iz zasad neutvrđenog razloga došlo najvjerojatnije do onečišćenja potoka Vrapčak uslijed čega se dio toka zapjenio te su uginule ribe. S navedenim su upoznate nadležne službe koje poduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti, dok se i dalje utvrđuju sve okolnosti događaja. Na mjesto događaja stigla je i vodopravna inspekcija koja pokreće postupak kojim će se utvrditi tko je i čime zagadio potok.

Stanarka s početka teksta kazala nam je da često znaju šetati do šume kod streljane u Gornjem Vrapču te da su tamo, kod drvenih kućica gdje potok ima prvi blag pad prije nekih mjesec dana primijetili da se stvara pjena.



- Iznad je Lovački dom i streljana, koju čuva vojska. Taj potok je zapravo od izvora pitke vode te u njemu ima ribica, divljih patkica... Iz njega mačke, srne, lisice i druge divlje životinje iz šume piju vodu. To je stvarno jedno veliko bogatstvo koje treba čuvati - dodaje mještanka, koja je uvjerena da je netko namjerno ispustio u potok neku otrovnu kemikaliju koja ga je zagadila.

Slično smatra i naš sljedeći sugovornik, kojega smo zatekli kako šeta sa psom kod Lovačkog doma. Odrastao je u Vrapču te kaže da ne pamti da je u potoku bilo toliko pjene.

- Ja stanujem iznad crkve i tamo kod mene je pjena na slapiću bila visine do 30 centimetara i protezala se cijelom trasom. Meni je izgledalo kao da je netko bacio neki deterđent, ali to je samo moje mišljenje. Ne vidim da bi moglo biti nešto prirodno da se tako pjeni - kaže mještanin. Kaže nam da je jedan krak izvora u šumi te da se spajaju kod streljane.

U drvenim kućicama, koje su prve nastambe na gornjem dijelu potoka, kažu nam da pjene na njihovom slapiću jučer nije bilo, no da su vidjeli fotografije koje su objavljene i čuli od ljudi za zagađenje.



- To se pojavilo dolje niže, negdje kod Margalića. Tu kod nas je bistra voda, očito je netko dolje niže nešto bacio u potok. Vojarna i lovački dom, kao i mi, svi imaju kanalizaciju, nitko ništa ne baca u potok - govori nam žena s kućnom praga.

Stanar Ulice Stjepana Vilova kod ambulante u Vrapču kazao nam je da je ribič i da, kad je prije nekoliko dana hranio ribice s malo kruha, pjene još nije bilo.

- Znate kako voda ide, mi smo tu nizvodno, kod nas sve završi. To je netko morao baciti nešto gore iznad u potok. Ja nisam ovdje dugo, ali ne sjećam se da je ikad bilo tako, možda će stariji starosjedioci znati bolje reći. Smeta me i boli što vidi da je ovaj naš kvart zadnja rupa na svirali, zapušten i zanemaren... Pogledajte samo našu tržnicu na što liči, doslovno se raspada. Bili su mediji već tu kod nas u ulici i snimali jer je ovo jednosmjerna, a ujutro tuda svi jure suprotnim smjerom. Žalili smo se i policiji, ali nitko ništa ne poduzima - ogorčen je stanar.

O onečišćenju potoka izvijestili su i na Facebook stranici Zapad je naš.

- Urgiramo na sve građane da ne izlijevaju u potok nikakvu vrstu otpadnih voda kao ni da ne bacaju nikakav otpad. Također ako vidite nekoga da zagađuje potoke ili šume, dokumentirajte prizor i prijavite policiji, nadležnoj inspekciji i Hrvatskim vodama - napisali su.

