Dan pobjede inženjera od kojeg je čitava Hrvatska očekivala preciznost. Cvetko, majstore!

Da nije pogodio, da je u spajanju dvije strane famoznog mosta kod Omiša promašio za centimetar - bijes politike i društva koji bi se sručio na njega bio bi strašan. Inženjeru Cvetku nije bilo svejedno kad je danima bio praktički udarna meta sprdnje svakog facebook stručnjaka za mostove u ovoj zemlji. A bilo nas je jako puno. Kako ćeš tako, majko mila, spojiti most kad se od oka vidi da je jedna strana niža od druge? Pokušao je on to objasniti tih dana ekskluzivno za 24sata Express, ali malo tko je slušao...