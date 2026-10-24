DAN UOČI IZBORA Neizvjesnost raste: Poznat konačan broj birača za izbore u Srbiji

ŠTO AKO VUČIĆ IZGUBI?

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da su izbori iznimno važni za Srbiju jer bi mogli dovesti do pada autoritarnog režima. Ipak, upozorava da nije jasno kakvu bi politiku vodila oporba u slučaju pobjede, posebno kada je riječ o unutarnjim pitanjima i odnosima sa susjednim državama.

Puhovski procjenjuje da bi eventualna pobjeda oporbe otvorila razdoblje političke neizvjesnosti i dugotrajne konsolidacije vlasti. Upozorava i na mogućnost opstrukcija unutar državnog aparata, dok bi se različite skupine unutar oporbe tek trebale dogovoriti o podjeli odgovornosti i budućem političkom smjeru.

Prema Puhovskom, zajednički nazivnik studentske i oporbenih opcija zasad je protivljenje Vučiću. Analitičar upozorava da će u slučaju izborne pobjede morati pokazati mogu li se dogovoriti o konkretnim politikama, od međunarodnih odnosa do radničkih prava i položaja poduzetnika.

Puhovski smatra da Vučićevu politiku obilježava balansiranje između Europske unije, Sjedinjenih Država i Rusije. Ako dođe do promjene vlasti, ostaje otvoreno pitanje hoće li nova politička garnitura nastaviti sličnu politiku ili će promijeniti vanjskopolitički smjer Srbije.