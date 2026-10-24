Najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad! Srbija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti kraj dugogodišnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). Prema predizbornim anketama, utrka između vladajuće liste i studentskog pokreta vrlo je neizvjesna.
DAN UOČI IZBORA Neizvjesnost raste: Poznat konačan broj birača za izbore u Srbiji
Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da su izbori iznimno važni za Srbiju jer bi mogli dovesti do pada autoritarnog režima. Ipak, upozorava da nije jasno kakvu bi politiku vodila oporba u slučaju pobjede, posebno kada je riječ o unutarnjim pitanjima i odnosima sa susjednim državama.
Puhovski procjenjuje da bi eventualna pobjeda oporbe otvorila razdoblje političke neizvjesnosti i dugotrajne konsolidacije vlasti. Upozorava i na mogućnost opstrukcija unutar državnog aparata, dok bi se različite skupine unutar oporbe tek trebale dogovoriti o podjeli odgovornosti i budućem političkom smjeru.
Prema Puhovskom, zajednički nazivnik studentske i oporbenih opcija zasad je protivljenje Vučiću. Analitičar upozorava da će u slučaju izborne pobjede morati pokazati mogu li se dogovoriti o konkretnim politikama, od međunarodnih odnosa do radničkih prava i položaja poduzetnika.
Puhovski smatra da Vučićevu politiku obilježava balansiranje između Europske unije, Sjedinjenih Država i Rusije. Ako dođe do promjene vlasti, ostaje otvoreno pitanje hoće li nova politička garnitura nastaviti sličnu politiku ili će promijeniti vanjskopolitički smjer Srbije.
Pravo glasa na izborima ima 6.450.523 birača, a natječe se 18 izbornih lista s ukupno 2418 kandidata za 250 zastupničkih mjesta. Glasat će se na 8392 biračka mjesta, uključujući 93 mjesta u inozemstvu.
Završni skup studentske liste na beogradskom Trgu Slavija, prema procjeni agencije AFP, okupio je oko 150.000 ljudi. Okupljeni su uzvikivali poruke poput „Pobjeda”, „Studenti pobjeđuju” i „Vučiću, gotov si”. Na skup su pristigli građani iz različitih dijelova Srbije.
Istraživanje Ipsosa prednost daje listi Aleksandra Vučića s 47,4 posto potpore, dok se studentskoj listi predviđa 40 posto. S druge strane, anketa Nove srpske političke misli (NSPM) pokazuje drukčiji odnos snaga: studenti imaju 44,5 posto, a SNS 42,7 posto potpore.
Pred Srbijom su najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad. Tako se barem čini prema istraživanjima javnog mnijenja uoči prijevremenih izbora ove nedjelje na kojima bi, prvi put od 2012. godine, mogao pasti režim Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). O podijeljenosti građana Srbije svjedoči i činjenica da su dva različita predizborna istraživanja iznjedrila dva različita pobjednika. Tako bi prema istraživanju agencije Ipsos lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" mogla osvojiti 47,4 posto glasova, dok se drugoplasiranoj listi "Studentska lista - studenti pobjeđuju" predviđa 40 posto glasova. Prema istom istraživanju liste "Autentična desnica" i "Europska Srbija" ostaju ispod izbornog praga, navodi državna RTS.
Više pročitajte OVDJE.