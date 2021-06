Na poziv predsjednika Zorana Milanovića, predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski stigao je u dvodnevni službeni posjet Hrvatskoj. Najprije se na Pantovčaku sastao upravo s Milanovićem, ali i zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, a kasnije će se u Banskim dvorima sastati i s premijerom Andrejom Plenkovićem, a potom i s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

Milanović je nakon sastanka naglasio kako s Makedonijom otvorenih pitanja nemamo niti ćemo imati.

- Teme su bile standardne, možda više od ostalih europski put Makedonije, do čega je Makedoniji stalo, a stalo je i nama. Neće biti jednostavno, trebat će puno truda, prijateljska pomoć, jako puno obrazlaganja i uvjeravanja jer vidimo da iz EU s dosta visokih razina dolaze puno neinformirane izjave i to ne iz regije nego iz država zapadne Europe - istaknuo je Milanović dodavši kako Hrvatska zna koliko je upornosti i dosadnog mukotrpnog rada potrebno da bi se postigli ti ciljevi ulaska u EU.

- To čeka i Makedoniju, ali na tom putu dat ćemo sve od sebe da ne bude stranputica i lutanja - rekao je Milanović.

Makedonskog predsjednika i njegovu suprugu dočekao je u pratnji svoje supruge Sanje Musić Milanović, s kojom se i modno uskladio.

Predsjednik Pendarovski je istaknuo kako za njih Hrvatska ima poseban značaj i ulogu.

- Imamo zajedničku viziju budućnosti. Hrvatska je jedan od naših najvećih saveznika koji podupire Sjevernu Makedoniju u njezinim europskim integracijama. Iskreno smo zahvalni Republici Hrvatskoj na potpori koju nam pruža i na zalaganju za zajednički i ujedinjeni Balkan ovdje i diljem Europe. Za nas ne postoji druga alternativa osim punopravnog članstva u EU i zato ćemo nastaviti raditi istim intenzitetom. Naravno, da bismo stigli tamo, nije dovoljno samo to željeti nego se za to i zalagati - poručio je.

Naime, Hrvatska je odigrala važnu ulogu u otvaranju puta za Sjevernu Makedoniju prema početku pristupnih pregovora s EU-om. Bugarska je odbila prihvatiti pregovarački okvir i time ju ponovno blokirala jer traži da Sjeverna Makedonija prizna da makedonski jezik i makedonski identitet imaju bugarske korijene i da se o tome podučava u udžbenicima iz povijesti. Takve izjave došle su ovih dana i od portugalske ministrice Ane Paule Zacarias koja je rekla da je makedonski jezik nekada bio bugarski. Upitani za komentar, makedonski predsjednik je izrazio žaljenje naglasivši kako je njome uspjela naškoditi svim makedonskim naporima.

- Od povjesničara koji se bave politikom, gori samo političari koji pokušavaju biti povjesničari - istaknuo je makedonski predsjednik.

'Albaniji se šalje poruka da su na ledu jer im je većinsko stanovništvo muslimansko'

A naš predsjednik Milanović oštro je osudio takav pritisak na jednu zemlju. Upitao je što bi bilo kada bi Hrvatska dovodila u pitanje crnogorski ili bošnjački jezik.

- Do jučer su bili bosanski muslimani ili samo muslimani i mi smo to prihvatili jer naprosto to prihvaćaš. Teško nekome možeš odreći pravo da se nekim imenom zove. Tako je i za mene bošnjački jezik najnormalnija stvar. To je pogrešno i nemoralno. Kada se krene ulaziti u nečiji intimni prostor to ne može dobro završiti, a posebno ako su motivi, neću reći niski, nego oportunistički. A čovjek je kao vrsta na zemlji oportunistička vrsta, živimo u civiliziranom uređenom društvu, u EU koja je zajednica nacija. I ta izjava jedne ministrice je prije svega rezultat neznanja, ali i neporeznosti. To je potpuno nebitno pitanje za portugalsku unutarnju politiku. Niti bih ja komentirao neke sporove koje Portugal nije riješio sa Španjolskom - istaknuo je stavivši to u kontekst čekanja Hrvatske, Bugarske i Rumunjske za ulazak u Schengen.

- Ukoliko je to način da Bugarska privuče pažnju na sebe da bi što prije postala članica Schengena, što je po meni trebala postati davno, kao i Rumunjska i Hrvatska, onda ja to ne vidim kao učinkovit način. Bugarska, Rumunjska i Hrvatska trebaju što prije ući u Schengen. EU je zajednica sličnosti, zajedničkih nazivnika. Ne shvatimo li to, ići ćemo natrag jer i EU ima svoje limite dokle može ići. Sigurno ne može ići preko limita nacionalnih država i nacionalnih suverenosti, koju mi Hrvati gledamo u jednom samozaštitničkom kontekstu. Neće nas biti ukoliko se svi utopimo u jedno - naglasio je naš predsjednik.

Na pitanje kakva su mu očekivanja od Slovenije koja sutra preuzima predsjedanjem Europskim vijećem po pitanju podrške ulaska u EU, Pendarovski je istaknuo kako je Slovenija jedna od zemalja koja najviše zagovara ulazak Sjeverne Makedonije u EU.

- Što se tiče Slovenije, ne treba imati dileme u tom pogledu. Slovenija poznaje najbolje regiju i sve izazove koje smo prošli - poručio je.

Milanović je naglasio kako Makedonija i Albanija bezobrazno i neobjašnjivo dugo čekaju na početak pregovora za ulazak u Uniju.

- Progovore su započele i Srbija i Crna Gora, to isto traje zauvijek. Srbija se mora opredijeliti da li zaista želi ući u EU, Crna Gora želi, Makedonija itekako želi i na tome radi s jednim posebnim vjerničkim nabojem, ne fanatičnim, nego vjerničkim, posvećenosti. Albanija isto tako. Ja sam davnih godina kao premijer govorio da je držanje Albanije na ledu nepošteno i neinteligentno jer je Albanija država u kojoj je većina stanovništva islamske vjeroispovijesti. Htjeli vi to ili ne, to će se protumačiti da ih se drži na ledu, ne zbog korupcije, nego zbog islama. Treba se odlučiti, može li zemlja koja je većinski naseljena muslimanima biti članica ili joj se cijelo vrijeme šalje poruka da ne može. Po meni može i mora - poručio je naglasivši kako su poruke prema Albaniji diskriminirajuće.

'Mađarsku danas ne bi pustili ni na briselski aerodrom'

Komentiravši izjavu Olivéra Várhelyija, europskog povjerenika za proširenje, da se pregovori Makedonije i Albanije trebaju razdvojiti kako se Albanija ne bi usporavala, Milanović je ironično istaknuo kako se radi o čovjeku koji je slučajno iz Mađarske i kojeg je kao člana Europske komisije baš slučajno poslao premijer Viktor Orban. Pa se i obrušio na Mađarsku zbog takvih stavova.

- To nije nikakva izjava Europske komisije nego jednog čovjeka koji je predstavnik jedne političke opcije u Komisiji i to nije dobro. Ja Komisiju nastojim gledati kao jedno nadnacionalno tijelo, koje nastoji raditi u nekakvom idealnom interesu europskih vrijednosti. Ali to nije tako, tamo završi svakakva vrsta oborite ribe i sitne ribe. Ovu izjavu ja tumačim isključivo kao jednu politiku koja ne želi zemlje s prevelikim brojem muslimana u EU i samo to. Drugog razloga nema - rekao je Milanović upitavši bi li država iz koje dolazi taj povjerenik danas uopće i mogla započeti pregovore o članstvu u EU.

- Pa ne bi ih pustili na briselski aerodrom. Druga stvar što ja mislim o tome i dokle se u Bruxellesu i EU smiju uplitati u unutarstranačke stvari, mislim da prelaze tu crtu, pa i kad je u pitanju Mađarska, ali Mađarska bi danas imala problem započeti pregovore o članstvu. To su te slabo moralne održive pozicije koje se kad tad raspadnu u paramparčad, kako bi rekli u Makedoniji - istaknuo je.

- Koji su to uvjeti koji odvajaju Albaniju, tko će im držati lekcije o vladavini prava, neovisnosti pravosuđa, slobodnim medijima? Da neće oni koji ukidaju sveučilišta po Srednjoj Europi - dodao je Milanović.

Pendarovski: 'Tko smo mi da blokiramo napredak Albanije ako nas blokira neka treća država'

Makedonski predsjednik istaknuo je kako mu se nikad nije dopadalo da netko ide naprijed ili nazad u paketu s drugom zemljom.

- Nakon toliko godina u čekaonici EU, 16 godina čekamo kao kandidat za početak pregovora, da se mene pita, svih šest država Zapadnog Balkana bi postalo punopravne članice EU jer smatram da je nezasluženo toliko dugo čekati. Hrvatska je imala potpuno individualizirani pristup, kao i sve druge zemlje, čak i 2004. kad je više zemalja ulazilo. Ako smo mi blokirani dvije, tri, četiri, pet ili, ne daj Bože, 25 godina, mi nećemo reći "nemojte primiti Albaniju jer moramo ići skupa." Ako se naša blokada oduži, onda bi trebalo pustiti Albaniju naprijed jer to zavrjeđuje. Sjeverna Makedonija zavrjeđuje isto. Ja se nadam da će se tijekom sljedeće godine postići neki napredak, ali ako se to ne dogodi, tko smo mi da blokiramo napredak Albanije ako nas blokira neka treća država - poručuje Pendarovski.

Na pitanje koliko su u vrijeme pandemije otežani uvjeti dolaska Makedoncima na sezonski rad u Hrvatsku, kojoj nedostaje radne snage, Milanović je istaknuo da Hrvatska za njih može osigurati i cjepiva obzirom da sad imamo više doza nego zainteresiranih.

- Koliko ja znam, mogu dolaziti na 90 dana bez nekih posebnih uvjeta. To je što se tiče hrvatskih potreba tržišta i poslodavaca i poduzetnika, što je primarno moj interes i govorim sad kao hrvatski predsjednik, moram biti sebičan. Mi imamo potrebu za radnicima koji su jako važni u našoj industriji usluga, a za koje nema radnika u Hrvatskoj. Ne samo to, nama će trebati radnici koji će doprinositi sustavu, koji će plaćati poreze kao i u Americi, radnik nije samo plaća koju prima nego i ono što doprinosi. Nama će trebati radnici i prije i poslije tih 90 dana u cijeloj Hrvatskoj. U kafićima, bez kojih Hrvati ne mogu i za vrijeme radnog vremena, rade konobarice iz Makedonije i na to nitko ne obraća pažnju - rekao je.