Stiže nagla promjena vremena. Padat će i snijeg. Za jednu su regiju označili crveni alarm!

DHMZ je objavio da će u četvrtak biti umjereno do pretežno oblačno, sunčanije na sjeveru i zapadu zemlje. Lokalno kiša, uglavnom na jugu i istoku, osobito prijepodne, a u Gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u gorju i jak. Na Jadranu jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu između 9 i 14 °C.

U petak će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Sredinom dana i poslijepodne u sjevernim kopnenim krajevima uz polazno više oblaka mjestimice su moguće slabe oborine. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 0, na Jadranu između 4 i 9. Najviša dnevna od 4 do 8, na Jadranu između 10 i 14 °C.

Na snazi je crveni alarm za Kvarner i Velebitski kanal zbog olujnog vjetra. Za ostali dio Jadrana izdali su narančasto odnosno žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

