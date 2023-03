Danas djelomično sunčano, a sredinom dana i kiša. U noći su mogući pljuskovi s grmljavinom

Prijepodne barem djelomice sunčano, ujutro na kopnu ponegdje s maglom. Od sredine dana porast naoblake sa zapada, s kišom najprije na sjevernom Jadranu, a do kraja dana i drugdje, prognozira za nedjelju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U noći je vjerojatna lokalno i obilnija kiša te izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.

Zapuhat će umjeren i ponegdje jak jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu i jugo.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Ceste mokre i skliske

Kolnici su jutros mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni, osobito na Jadranskoj magistrali i cestama u gorju, upozorava Hrvatski autoklub (HAK) koji vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog radova na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići kroz tunele Mala Kapela i Konjsko vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi, a između tunela Čelinka i Ledenik dvosmjerno jednom stranom kolnika; na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zbog radova u tunelima Sleme i Sopač te na vijaduktu Golubinjak (između 49. i 44. km) vozi se dvosmjerno jednom stranom kolnika; na autocesti A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva zatvoreni su izlazni kraci čvora Učka (Matulji) iz smjera Rupe i Zagreba u smjeru Opatije i Pule, a promet se preusmjerava na čvorove Rijeka zapad i Jurdani.

Zbog održavanja međunarodne atletske utrke Zagrebački proljetni polumaraton do 11, 30 sati zabrana je prometa Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Mostom slobode (oba smjera), Avenijom Većeslava Holjevca (od Mosta Slobode do Avenije Dubrovnik), Antallovom ulicom, Cimermanovom ulicom od Antallove do starog Savskog mosta te Ulicom D. Tomljanovića Gavrana (od SR Njemačke do Av. V. Holjevca). Alternativni pravci u smjeru jug - sjever i obratno: Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija, Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Selska cesta - Ilica. Alternativni pravci u smjeru istok - zapad i obratno: Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija-Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na graničnom prijelazu Tovarnik zabilježena su duža čekanja na izlazu iz zemlje u teretnom prometu

