Što se nas tiče, nema zajedničkih vijenaca. Mi smo to nekoliko puta pokretali. Sad zadnja dva, tri dana imamo dosta medijskih komentara o toj temi. Što je bilo u Vukovaru? Predsjednik je sam položio vijenac, je li to bio problem, upitao je premijer Andrej Plenković okupljene novinare koji su ga jučer pitali o zajedničkom polaganju vijenaca u Jasenovcu.

Od svog stava ne planira odstupiti ni milimetar, a naglasio je da postoji preporuka HZJZ-a prema organizatorima da se cijela komemoracija organizira sukcesivno, odnosno da izaslanstva dođu od 9 sati nadalje.

- To je temeljni okvir prema svima. Ono što sam se ja referirao na novinarsko pitanje u Topuskom je moj stav o tome da protokol predsjednika kontaktira protokol Vlade i Sabora ne bi li se zajedno polagali vijenci. Na to sam vrlo jasno rekao da nema nikakvog razloga za glumljenje te da će Vlada i Sabor u svom aranžmanu polagati vijence i da nema nikakve potrebe da sad hinimo nekakvo prijateljstvo, suradnju i zajedništvo u kontekstu svega što se izgovara i zbiva. Iza toga stojim - jasno je rekao Plenković.

'Sjajna difuzna membrana'

A sve je počelo kad je predsjednik Zoran Milanović pozvao premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića da zajednički obilježe obljetnicu proboja zatočenika iz Jasenovca 22. travnja, no odgovor nije dobio, s čime je Pantovčak upoznao i organizatora komemoracije, Javnu ustanovu Spomen-područje Jasenovac. Plenković je u utorak iz Rijeke naglasio kako nisu pokrenuli životinjsku farmu i uvrede te nema prostora za glumljenje. Na odgovor predsjednika Milanovića nije trebao dugo čekati. Bez uvijanja, u svom Facebook statusu poručio mu je da - laže.

- Plenković još jednom traljavo eskivira zajedničko obilježavanje jedne komemoracije i pokriva se uobičajenom profilaksom, ‘epidemiološkim razlozima’, ali kao nije to njegova odluka. Nego čija je? Ministrova? Kakva sjajna difuzna membrana! Opna propušta samo ono što njemu godi. Veli nam majstor i da ‘nije (nisu) oni pokrenuo (li) životinjsku farmu’, ‘nisu pokrenuli uvrede’ i da ‘nema prostora za glumu’. Na stranu njegovo očajno (ne)poznavanje i (ne)razumijevanje duha hrvatskog jezika, intuitivna sklonost samo njemu jasnim komitetsko-kosovskim metaforama i metonimijama (nismo mi pokrenuli uvrede, nismo mi ‘pokrenuli životinjsku farmu’), na stranu to da ‘slabo čita, a i to što čita krive stvari čita’ (‘3N’, ‘Krivo srastanje’), pa tako, u ovom slučaju, i Orwella, Plenković prvenstveno, da prostite - laže - napisao je, između ostalog, Milanović na Facebooku.

Pošto nije okupio sadašnju vlast, predsjednik je okupio bivši politički vrh. U njegovom izaslanstvu bit će bivši predsjednici Republike Hrvatske Stjepan Mesić i Ivo Josipović, bivša predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i predsjednik Savjeta Spomen-područja Jasenovca Franjo Habulin te predstavnici Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA).

Prema konačnom planu, danas će u Jasenovcu biti tri kolone. Odavanje počasti žrtvama Jasenovca počinje u 9 sati, kad dolazi premijer i članovi Vlade, u 10 sati izaslanstvo Sabora, a nakon toga slijede ostale delegacije.

Opet svi odvojeno

Pet godina trajalo je odvojeno komemoriranje žrtvama u Jasenovcu. Lani je postignut dogovor i vijenac su zajednički položila tri predsjednika. No, sudeći po svemu, bila je to samo epizoda te državni vrh nastavlja s odvojenim komemoracijama.