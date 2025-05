Danas je Norijada: Zagreb čeka kaos u prometu, Varaždin pleše, ovakva je prognoza za danas

Zbog obilježavanja Dana zagrebačkih maturanata u petak, 23. svibnja od 11 do 13 sati primjenjivat će se posebna regulacija tramvajskog i autobusnog prometa, priopćio je u četvrtak Zagrebački Električni Tramvaj (ZET).

Kolona maturanata krenut će s Trga bana Jelačića prema Bundeku u 12 sati, odakle će u povorci krenuti prema Bundeku, uz organiziranu pratnju policije i drugih nadležnih službi. Tijekom njezina prolaska linije će se povremeno zaustavljati i preusmjeravati ovisno o situaciji na terenu.

Trasa povorke vodi od Trga bana Jelačića, preko Praške ulice do Trga Zrinskog. Nastavlja se preko Strossmayerovog trga, Tomislavovog trga, Mihanovićeve i Miramarske ulice, zatim Vukovarske i Hrvatske bratske zajednice do mosta Slobode. Povorka se zatim kreće ulicom Damira Tomljanovića-Gavrana prema Bundeku.

Foto: ZET-Zagrebački električni tramvaj/Facebook

Od 11 do 12.10 bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga bana Jelačića. Linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 vozit će preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara. Oko 12.15 očekuje se kratkotrajni prekid tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom ulicom, a oko 12.25 sati i Ulicom grada Vukovara, kod Miramarske, oko 15 minuta, dok kolona ne skrene u Aveniju Hrvatske bratske zajednice, priopćio je ZET.

Od 12.15 do 13 sati autobusne linije koje pripadaju terminalu Glavni kolodvor vozit će prohodnim dionicama, odnosno Ulicom grada Vukovara, Držićevom i Avenijom Dubrovnik do uobičajenih trasa. Do dolaska na redovne trase autobusi neće stajati na usputnim stajalištima, osim stajališta Muzej suvremene umjetnosti, Središće i Kruge u smjeru istoka te stajališta Žarka Dolinara i ZG velesajam.

Foto:

Autobusna linija 107 (Jankomir - Žitnjak) u isto će vrijeme u oba smjera voziti kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji, kod spoja s Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenije Većeslava Holjevca te neće koristiti obostrano autobusno stajalište NSK, stoji u priopćenju.

Ove godine, kao i svake, kraj srednjoškolskog obrazovanja obilježit će i maturanti iz Karlovačke županije tradicionalnom proslavom -Maturijadom, koja će se održati ovog petka u Karlovcu, Dugoj Resi, Ogulinu i Slunju. Povorke maturanata kreću u različito vrijeme. U Ogulinu će krenuti u 9:30 sati, u Dugoj Resi u 10:00 sati, u Slunju u 11:00 sati, a u Karlovcu u 19:00 sati.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Okupljanje u Požegi najavljeno je u petak s početkom u 14 sati, na prostoru starog atletskog stadiona u Ulici dr. Franje Tuđmana, iza zgrade Gimnazije. Osječki maturanti posljednji dan srednje škole obilježit će i plesanjem quadrille. Vinkovčani će slaviti uz tamburaški bend, te će izvesti Šokačko kolo maturanata. U Koprivnici će slaviti u šatoru na gradskom sajmištu, u Čakovcu su tjedan proslava otvorili već u ponedjeljak, a završit će velikom povorkom kroz grad u petak u 14 sati. Ako bude nevrijeme, Čakovec planira tulum prebaciti u sportsku dvoranu Graditeljske škole.

Višednevnu proslavu Maturantiku imaju i u Varaždinu, tamo maturanti slave uz sport, karaoke i quadrillu, a počeli su već u srijedu. Tzv. manifestaciju preventivnog karaktera inicirala je PU varaždinska. Cilj im je bio da srednjoškolci na siguran i kvalitetan način proslave kraj ovog važnog perioda života.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

- U petak, 23. svibnja, točno u podne, maturanti će na Kapucinskom trgu zajednički zaplesati quadrillu i poslati poruke mira. Posebno nas veseli da se za plesanje kvadrilje ove godine prijavila čak 582 učenika - najavila je zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec.

Grad Pula za svoje je maturante priredio tradicionalnu Norijadu u petak na parkiralištu Društvenog vecntra Rojc. Kako najavljuju, program će trajati od 9 do 13 sati. Kroz svoj grad u petak će svečano prošetati i virovitički maturanti. Norijada počinje u 18 sati na šetnici ispred Gimnazije Preradovića. U Zadru se očekuje tradicionalno kupanje na rivi.

Zadarska policija pozvala je maturante da proslavu obilježe odgovorno i dostojanstveno te da paze na svoju i tuđu sigurnost, kao i na imovinu. Tijekom norijade očekuje se dolazak većeg broja maturanata u gradska središta, ulice, trgove, kao i njihova okupljanja u parkovima ili na sportskim igralištima.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Poseban fokus policije bit će na sigurnosti maturanata, ali i svih drugih sudionika u prometu, kao i na sprječavanju prekršaja, kaznenih djela i oštećenja imovine. Iz policije apeliraju na maturante da svojim ponašanjem ne ugrožavaju vlastitu sigurnost, sigurnost drugih građana i imovine te da dostojanstveno i mirno proslave kraj školske godine.

Osim učenika, apel je upućen i roditeljima da posebno paze da njihova djeca tih dana ne upravljaju vozilima, osobito zbog povećanog rizika vožnje pod utjecajem alkohola ili prije nego što steknu zakonsko pravo za upravljanje vozilom.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Policija također upozorava ugostitelje i trgovce da ne prodaju alkohol i duhanske proizvode maloljetnicima, kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost mladih. Takav nadzor bit će pojačan. Uz sve čestitke i poruke podrške koje Norijada donosi, policija podsjeća da je najvažnije da proslava protekne bez incidenata, uz poštovanje prema sebi, drugima i zajednici.

U svim gradovima za maturante će biti organizirane službe hitne pomoći, policija za regulaciju prometa i red, bit će pojačane mjere sigurnosti, te će na terenu biti volonteri.