Danas kiša i slab snijeg, za Jadran su izdali upozorenje

Prema prognozi DHMZ-a u srijedu će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, ponegdje slabe oborine na granici kiše i snijega, ponajprije na sjeveru, a u gorju mjestimice slab snijeg. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, još lokalno s kišom i pljuskovima, a na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, a na jugu još istočnjak i jugo. U unutrašnjosti temperatura zraka većinom od 0 do 5 °C. Na moru najviša dnevna od 9 do 14 °C.

U četvrtak će biti uglavnom suho i na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, prema kraju dana s više vedrine. Vjetar slab, na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, na otvorenom moru poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od -3 do 2, na Jadranu između 3 i 8 °C, a najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu 9 i 14 °C.

Za srijedu je DHMZ izdao narančasto upozorenje za Velebitski kanal zbog jakog vjetra, a za ostale dijelove priobalja žuto.