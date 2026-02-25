Danas ključan sastanak većine: 'Mogući razlaz koalicije, ali ne treba se zaletavati s izborima'

SASTANAK VEĆINE

Nakon što se vratio iz Kijeva danas u podne premijer Andrej Plenković održat će sastanak parlamentarne većine. Kako je RTL ranije objavio Plenković će se u pokušaju smirivanja zaraćenih strana prije sastanka koalicije sastati odvojeno sa šefom HSLS-a Dariom Hrebakom, ali i s predsjednikom DP-a Ivanom Penavom.

Kako doznajemo od koalicijskih partnera s kojima smo telefonski razgovarali prije sastanka, atmosfera nije baš ohrabrujuća.

- Moguće da će danas doći do nekakvog razlaza. Svakako trebate pogledati situaciju s više strana. Domovinski pokret ako se sada odrekne Dabre oni su politički mrtvi. S druge strane Hrebak ako pogazi sve što je pričao ovih dana onda je on politički mrtav. Kako god mislim da je ovakva situacija dugoročno neodrživa. Također, ne treba se zaletavati i govoriti o prijevremenim izborima. Navodno ima tu nekih dogovora i više modela - govori nam jedan od članova parlamentarne većine.

Isto tako kako nam govore istaknuti HDZ-ovci prijevremeni izbori nikome ne bi dobro došli. Kako kažu svi važni projekti bi stali dok se ponovno ne oformi nova vlada. Treba podsjetiti i na prošlotjedni potez bivše SDP-ove zastupnice Boške Ban, koje se spominje kao mogućeg novog partnera, nakon što je na prošlotjednom glasanju digla ruku za ministra Ružića kao 77. glas u Saboru.

Podsjetimo, Plenković je u ponedjeljak jasno poručio Dabri da neće podržati inicijativu o donošenju zakona kojim bi se zabranili komunistički simboli i slogani istaknuvši da je HDZ protiv zabrana te se takav zakon neće donijeti.

- Neće, kakav zakon. Ta ideja uopće nije na stolu i nema nikakve ni teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži - rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Također, opetovano se osvrnuo na zahtjev predsjednika HSLS-a Daria Hrebaka da unutar 30 dana riješi "slučaj" saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, kazavši da HDZ ne trpi ničije ultimatume. Smatra i da je i sam Hrebak kasnije u svojim izjavama reterirao kazavši da se nije radilo i nikakvom ultimatumu.