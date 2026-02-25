Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE U KOALICIJI

Danas ključan sastanak većine: 'Mogući razlaz koalicije, ali ne treba se zaletavati s izborima'

Piše Luka Safundžić,
Danas ključan sastanak većine: 'Mogući razlaz koalicije, ali ne treba se zaletavati s izborima'
Zagreb: Izjave Andreja Plenkovića nakon sjednice | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Treba podsjetiti i na prošlotjedni potez bivše SDP-ove zastupnice Boške Ban, koje se spominje kao mogućeg novog partnera, nakon što je na prošlotjednom glasanju digla ruku za ministra Ružića kao 77. glas

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
SASTANAK VEĆINE

Nakon što se vratio iz Kijeva danas u podne premijer Andrej Plenković održat će sastanak parlamentarne većine. Kako je RTL ranije objavio Plenković će se u pokušaju smirivanja zaraćenih strana prije sastanka koalicije sastati odvojeno sa šefom HSLS-a Dariom Hrebakom, ali i s predsjednikom DP-a Ivanom Penavom. 

Kako doznajemo od koalicijskih partnera s kojima smo telefonski razgovarali prije sastanka, atmosfera nije baš ohrabrujuća.

- Moguće da će danas doći do nekakvog razlaza. Svakako trebate pogledati situaciju s više strana. Domovinski pokret ako se sada odrekne Dabre oni su politički mrtvi. S druge strane Hrebak ako pogazi sve što je pričao ovih dana onda je on politički mrtav. Kako god mislim da je ovakva situacija dugoročno neodrživa. Također, ne treba se zaletavati i govoriti o prijevremenim izborima. Navodno ima tu nekih dogovora i više modela - govori nam jedan od članova parlamentarne većine.

Isto tako kako nam govore istaknuti HDZ-ovci prijevremeni izbori nikome ne bi dobro došli. Kako kažu svi važni projekti bi stali dok se ponovno ne oformi nova vlada. Treba podsjetiti i na prošlotjedni potez bivše SDP-ove zastupnice Boške Ban, koje se spominje kao mogućeg novog partnera, nakon što je na prošlotjednom glasanju digla ruku za ministra Ružića kao 77. glas u Saboru.

Podsjetimo, Plenković je u ponedjeljak jasno poručio Dabri da neće podržati inicijativu o donošenju zakona kojim bi se zabranili komunistički simboli i slogani istaknuvši da je HDZ protiv zabrana te se takav zakon neće donijeti. 

- Neće, kakav zakon. Ta ideja uopće nije na stolu i nema nikakve ni teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži - rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. 

Također, opetovano se osvrnuo na zahtjev predsjednika HSLS-a Daria Hrebaka da unutar 30 dana riješi "slučaj" saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, kazavši da HDZ ne trpi ničije ultimatume. Smatra i da je i sam Hrebak kasnije u svojim izjavama reterirao kazavši da se nije radilo i nikakvom ultimatumu.

Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026