Danas malo svježije, na Jadranu alarmi zbog jake bure: Evo kad možemo očekivati nove vrućine

Većinom sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne uz malu vjerojatnost za pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura uglavnom od 27 do 33, u gorju od 23 do 26 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Danas nas očekuje stabilizacija vremena, a za vikend stiže anticiklona i vraćaju nam se vrućine.

Danas su za obalu označeni žuti i narančasti alarmi zbog visokih temperatura i jake bure.

Foto: DHMZ

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, ali ne i potpuno vedro. Stvarat će se grudasti oblaci, najviše oko planina, ali je vjerojatnost za pljusak vrlo mala. Puhat će slab sjeverac i neće biti vruće, uglavnom oko 27 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se slično vrijeme, sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, s mogućim kratkim lokalnim pljuskom, ponajprije oko požeškog gorja. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura od 27 do 29 °C.

U Istri, Primorju i gorju drugi dio dana također sunčan uz malu do umjerenu naoblaku. Više oblaka bit će u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre, gdje postoji mala mogućnost za kratak pljusak. Predvečer će se posvuda razvedravati. Bura će malo oslabjeti sredinom dana, a navečer će ponovno jačati, osobito pod Velebitom gdje će biti jaka. Drugdje će biti uglavnom umjerena. Temperatura će biti malo niža nego danas, većinom do 29 ili 30 °C na obali te ugodnih 22 do 25 °C u gorju.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će popodne ostati većinom vedro, samo prolazno uz malo oblaka. Bura će oslabjeti, sredinom dana će zapuhati maestral, a navečer, nakon 20 sati, ponovno bura. Dan će biti vruć, s maksimalnom temperaturom između 30 i 33 °C.

Za vikend opet kreće povećanje temperatura, na kopnu će biti sunčano i ponovno vruće. Svakim danom će biti malo toplije – u petak 30 °C, u subotu 32 °C, a u nedjelju i do 34 °C. Noći će biti vrlo ugodne za spavanje s temperaturama od 15 do 18 °C, prognozira meteorolog Zoran Vakula.