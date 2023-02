Snijeg se topi, cijela Hrvatska u 'zelenom'. Bit će dosta toplije

Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljiva naoblaka, popodne i u Dalmaciji, a u Slavoniji, Baranji i Srijemu lokalno može pasti malo kiše. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje moguća magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu.

Foto: meteo.hr

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka od 6 do 11 u kopnenim krajevima te od 11 do 14 stupnjeva Celzijusovih na Jadranu.

