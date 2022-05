Danas pljuskovi i grmljavina, od sredine tjedna vrućina i 'ljeto', a onda opet velika promjena...

U ponedjeljak prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a na Jadranu će biti i lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Duž obale će biti i čestih sunčanih razdoblja, više u popodnevnim satima, no i u unutrašnjosti će se naoblaka do kraja dana smanjiti. Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura u slabljenju, u Dalmaciji slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 27 °C.

U utorak djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ponegdje će pasti malo kiše, vjerojatnije u zapadnim i gorskim predjelima te na sjevernom Jadranu, a moguć je i poneki pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 9 do 13, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna od 20 do 25 na kopnu te od 24 do 27 °C duž obale.

U drugom dijelu dana izglednija su sunčana razdoblja, osobito na moru, ali i na kopnu, ipak i dalje uz povremenu oborinu. U noći na utorak lokalno duž obale može biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno su mogući i neverini, piše N1.

Utorak će biti dijelom sunčan, barem duž Jadrana, no isto nestabilan. Prolazne kiše i pljuskova bit će lokalno u unutrašnjosti, ali i na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji većinom suho, samo u zaobalju mogući prolazni pljuskovi.

I srijeda još nestabilna na kontinentu i sjevernom Jadranu, ali sunčanije i postupno sve toplije. Četvrtak lokalno donosi i temperature preko 30, prave ljetne vrijednosti! No, prema kraju tjedna ponovno sve nestabilnije, uz sve češću kišu i pljuskove.

