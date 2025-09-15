Obavijesti

News

Komentari 7
SABORSKA JESEN

Danas počinje Sabor: Zastupnici odmarali dva mjeseca, sad će tri mjeseca raditi pa opet odmor...

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Danas počinje Sabor: Zastupnici odmarali dva mjeseca, sad će tri mjeseca raditi pa opet odmor...
1
storyeditor/2025-09-14/PXL_150125_126712179.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

Premijera Plenkovića čeka 41 pitanje. Zastupnici 15. prosinca opet idu na odmor

Saborska jesen svakako neće biti dosadna. Nakon ljetne pauze, nova sesija kreće današnjim saborskim aktualcem na kojemu će pitanja premijeru i članovima Vlade postaviti 41 zastupnik. Na dnevnom redu 7. sjednice Hrvatskog sabora je više od 120 točaka, od kojih 99 iz prošle sjednice.

HDZ će na "streljanu" izvesti državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji će u srijedu podnijeti izvješće o radu državnih odvjetništava. Gordan Jandroković odlučio ga je pozvati kako to ne bi nametnuo SDP. Ova će sjednica imati dalekosežne posljedice, jer bi na njoj trebala biti izabrana tri suca ustavnog suda – ako se vladajući dogovore s oporbom - kao i predsjednik Vrhovnog suda. Trebao bi biti izglasan i zakon o obrani kojim se uvodi temeljno vojno osposobljavanje. SDP će predložiti izmjene Kaznenog i Prekršajnog zakona kojima bi se uvelo kažnjavanje veličanja ustaških, četničkih i drugih režima, te negiranje i veličanje zločina počinjenih nakon Dugog svjetskog rata.

U Austriji se takvi delikti kažnjavaju s 4 tisuće eura, pa i zatvorskom kaznom. U Hrvatskoj bi takve novčane kazne djelovale pedagoški, no treba sačekati i vidjeti prijedlog SDP-a. Možemovci će ponovno predložiti priznanje Palestina a istupit će i s interpelacijom o radu Vlade zbog smjena u poreznom USKOK-u tijekom ljetnih mjeseci. Most pokreće inicijativu za opoziv ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek zbog državnog financiranja festivala koji, kako smatraju, vrijeđaju Domovinski rat, hrvatske branitelje i temeljne vrijednosti moderne Hrvatske. Sabor će raspravljati i o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje su u proceduru upućene po hitnom postupku zbog pristupanja OECD-u i kojima se želi riješiti pitanje različitog tretmana u pružanju usluga turističkog vodiča.

Odlazak iz Sabora najavio je Peđa Grbin kako bi se posvetio dužnosti gradonačelnika Pule. Od prvog listopada stavljanje saborskog mandata u mirovanje najavio je Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) koji je izabran za gradonačelnika Vukovara.

Hrvatski sabor će, piše Hina, zasjedati do 31. listopada, nakon čega će napraviti stanku zbog blagdana Svih svetih. Nakon blagdana počet će s novom sjednicom koja će trajati do 15. prosinca. Radit će po modelu tri tjedna saborska sjednica i jedan tjedan terenski rad zastupnika. Samo prvi radni tjedan zasjedat će od ponedjeljka do petka, a inače, kao i dosad, od utorka do petka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."
KRŠ I LOM U ZAGREBU

Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."

Grupica prijatelja koja se vraćala iz noćnog izlaska vidjela je nesreću u zagrebačkoj Selskoj ulici te su ponudili pomoć mladiću koji se autom zabio u stup. Došli su policija i Hitna pomoć, on se samo lakše ozlijedio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025