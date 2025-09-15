Danas počinje Sabor: Zastupnici odmarali dva mjeseca, sad će tri mjeseca raditi pa opet odmor...

Saborska jesen svakako neće biti dosadna. Nakon ljetne pauze, nova sesija kreće današnjim saborskim aktualcem na kojemu će pitanja premijeru i članovima Vlade postaviti 41 zastupnik. Na dnevnom redu 7. sjednice Hrvatskog sabora je više od 120 točaka, od kojih 99 iz prošle sjednice.

HDZ će na "streljanu" izvesti državnog odvjetnika Ivana Turudića, koji će u srijedu podnijeti izvješće o radu državnih odvjetništava. Gordan Jandroković odlučio ga je pozvati kako to ne bi nametnuo SDP. Ova će sjednica imati dalekosežne posljedice, jer bi na njoj trebala biti izabrana tri suca ustavnog suda – ako se vladajući dogovore s oporbom - kao i predsjednik Vrhovnog suda. Trebao bi biti izglasan i zakon o obrani kojim se uvodi temeljno vojno osposobljavanje. SDP će predložiti izmjene Kaznenog i Prekršajnog zakona kojima bi se uvelo kažnjavanje veličanja ustaških, četničkih i drugih režima, te negiranje i veličanje zločina počinjenih nakon Dugog svjetskog rata.

U Austriji se takvi delikti kažnjavaju s 4 tisuće eura, pa i zatvorskom kaznom. U Hrvatskoj bi takve novčane kazne djelovale pedagoški, no treba sačekati i vidjeti prijedlog SDP-a. Možemovci će ponovno predložiti priznanje Palestina a istupit će i s interpelacijom o radu Vlade zbog smjena u poreznom USKOK-u tijekom ljetnih mjeseci. Most pokreće inicijativu za opoziv ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek zbog državnog financiranja festivala koji, kako smatraju, vrijeđaju Domovinski rat, hrvatske branitelje i temeljne vrijednosti moderne Hrvatske. Sabor će raspravljati i o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje su u proceduru upućene po hitnom postupku zbog pristupanja OECD-u i kojima se želi riješiti pitanje različitog tretmana u pružanju usluga turističkog vodiča.

Odlazak iz Sabora najavio je Peđa Grbin kako bi se posvetio dužnosti gradonačelnika Pule. Od prvog listopada stavljanje saborskog mandata u mirovanje najavio je Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) koji je izabran za gradonačelnika Vukovara.

Hrvatski sabor će, piše Hina, zasjedati do 31. listopada, nakon čega će napraviti stanku zbog blagdana Svih svetih. Nakon blagdana počet će s novom sjednicom koja će trajati do 15. prosinca. Radit će po modelu tri tjedna saborska sjednica i jedan tjedan terenski rad zastupnika. Samo prvi radni tjedan zasjedat će od ponedjeljka do petka, a inače, kao i dosad, od utorka do petka.