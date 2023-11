Danas ponovno promjenjivo, vjetrovito i kišovito, ponegdje olujno nevrijeme, tuča, pijavice

Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno s kišom. Izraženijih pljuskova i grmljavine bit će većinom na Jadranu i predjelima uz njega gdje će lokalno biti i obilnije oborine. Od sredine dana sa zapada postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju i na Jadranu i olujan, a u početku u Dalmaciji i jugo. Prema večeri će vjetar posvuda slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 17 do 22 °C, u gorju malo niža, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

- U noći na nedjelju slijedi novo jače naoblačenje s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, najprije na sjeverni Jadran i gorske krajeve. Mjestimice će biti i obilne kiše, pa su moguće i bujične poplave. Puhat će jak i olujan jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C, na Jadranu između 14 i 16 °C. Najviša dnevna od 13 do 17 °C, uz obalu između 18 i 20 °C. U Dalmaciji promjenjivo oblačno s kišom i grmljavinom, a ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Puhat će jak i olujan jugozapadni i južni vjetar pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito. Jutarnja temeratura zraka od 10 do 12 °C, na moru između 15 i 18 °C, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22 °C. Podjednaka temperatura i na jugu Hrvatske, gdje će biti umjereno i pretežno oblačno s kišom, uglavnom u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će jak i olujan južni vjetar. U središnjoj Hrvatskoj u noći i u nedjelju prijepodne većinom oblačno s kišom, ponegdje moguća i obilnijim pljuskovima. Poslijepodne prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 12 °C, a najviša dnevna između 17 i 19 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu podjednaka temperatura. Uz promjenjivu naoblaku bit će kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

Foto: DHMZ

Sljedeći tjedan opet promjenjivo i razmjerno toplo

U ponedjeljak će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Uz više oblaka uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju mjestimice može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u gorju na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjeren, na sjeveru i jak, jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 16 °C. Najviša dnevna većinom od 17 do 21 °C, u gorju malo niža, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

- U srijedu promjenjivo s češćom kišom, te uz malo nižu temperaturu zraka. Na Jadranu u prvoj polovini idućeg tjedna i dalje promjenjivo i nestabilno često s kišom, osobito u utorak i srijedu i u obliku pljuskova. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar, koji će u srijedu okrenuti na sjeverozapadnjak - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.