Danas pretežno sunčano i do 25°C, a evo kakva nedjelja stiže

Nastavlja se promjenjivo i razmjerno toplo vrijeme, uz prevladavajuću južinu.

U subotu je, kako izvještava Državni hidrometeorološki zavod, djelomice sunčano, a uz povremeno više oblaka mjestimice kiša, osobito ujutro i prijepodne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i jak, a u Dalmaciji mjestimice umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 24 °C.

Foto: DHMZ

Što se tiče nedjelje, pretežno je sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Ponegdje na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici povremeno više oblaka uz mogućnost za uglavnom slabu kišu. Puhat će umjeren i mjestimice na udare jak jugozapadnjak, na Jadranu i južni vjetar te jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom od 19 do 24 °C.

Foto: DHMZ

Ovdje pogledajte kakvo će vrijeme biti u vašem gradu.