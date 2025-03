DANAS ŠTRAJK! Obuhvatit će do 1000 škola! A Vlada prijeti: Za ovo će vam biti umanjene plaće

Jednodnevni štrajk upozorenja organiziraju tri sindikata u obrazovanju: Nezavisni sindikati znanosti i visokog obrazovanja, Školski sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama. Iako u većini osnovnih škola neće biti tako veliki odaziv, danas štrajkaju zaposlenici gotovo 1000 osnovnih i srednjih škola, te na većini fakulteta.

Prema izvještajima sindikata, odaziv u srednjim školama bit će velik. Škole su dobile uputu Ministarstva da nastava mora biti organizirana za učenike, te da popišu štrajkaše.

- Imali smo veliku raspravu na koaliciji i na užem kabinetu. Želimo biti transparentni i pošteni prema svim zaposlenicima u sustavu obrazovanja. Ministri Fuchs i Piletić su proteklih dana najavili da Vlada neće platiti ovaj štrajk. Mislim da je to fer i želimo biti pošteni. Smatramo da smo učinili jako puno po tim pitanjima. Stav Vlade je da su nam najvažniji učenici, djeca koja žele ići u školu, roditelji koji očekuju da njihova djeca kada idu u školu da se ta nastava održi i da oni napreduju, te da taj proces bude nesmetan - rekao je premijer Andrej Plenković.

Do kad traje štrajk?

Štrajk se u jutarnjem terminu održava od 8 do 12 sati, a tamo gdje je i popodnevna smjena, štrajka se prva četiri sata. Tamo gdje će u štrajku biti većina nastavnika, osigurat će se aktivnosti u sportskim dvoranama i knjižnicama. Na upit hoće li učenicima koji ipak ne dođu biti opravdan izostanak, iz škola podsjećaju kako roditelji ionako mogu opravdati do tri dana izostanka. Neće biti automatskog opravdanja, no u školama gdje će se masovno štrajkati, vjerojatno neće biti ni evidencije dolaska učenika.

Moraju li učenici biti u školi?

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Odluku o umanjenju plaće i dodataka na plaću zaposlenicima u sustavu osnovnog i srednjeg školstva te znanosti i visokog obrazovanja za vrijeme sudjelovanja u štrajku, poručivši kako najavljen štrajk nije opravdan.

U priopćenju podsjećaju da su u proteklih osam godina, u duhu suradnje i socijalnog dijaloga, plaće kontinuirano rasle za sve državne i javne službenike, njih 244 tisuća u Hrvatskoj, uključujući i u obrazovanju.

Štrajkašima će biti umanjena plaća

- Redefiniranje koeficijenata ide preko Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama. Svako jednostrano podizanje koeficijenata ili uvođenje dodataka koji nemaju uporište u zakonu unosi nepravdu u sustav. Zato je važno nastaviti raditi na povećanju plaća kroz dijalog, a ne štrajkom, koji ne koristi nikome, a najmanje djeci i učenicima - objavila je Vlada.