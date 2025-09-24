Obavijesti

GODINA DANA OD TRAGEDIJE

Danas suđenje 19-godišnjaku za užas u Osnovnoj školi Prečko

Piše HINA, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tužiteljstvo je ranije priopćilo da je okrivljenik izvršio fizičke napade te ozljeđivanja djece i učiteljice pred desetak učenika te osnovne škole.

Na zagrebačkom Županijskom sudu danas bi trebalo početi suđenje 19-godišnjaku zbog teškog ubojstva djeteta u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) tereti okrivljenika da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".

Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu zadobili teške tjelesne ozljede.

Zagrebački ŽDO je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika kojem ne navodi dob i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je pritvor nužan zbog neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Riječ je o bivšem učeniku OŠ Prečko koji je nakon napada nožem pobjegao u obližnji Dom zdravlja gdje je pokušao samoubojstvo.

Zbog te tragedije, idući dan u cijeloj Hrvatskoj bio je dan žalosti, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je obavezno zaključavanje škola.

