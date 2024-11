Danas i do 18°C! Uskoro velika promjena vremena i snijeg!

U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu danas oblačno uz povremenu kišu, u Dalmaciji djelomice sunčano, a od sredine dana moguća je mjestimična kiša i na srednjem Jadranu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu slabo do umjereno jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 8 i 13, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 14 do 18°C.

Žuti alarm, što znači da je vrijeme potencijalno opasno, izdan je za riječku i gospićku regiju. Upozorenje je izdano zbog moguće obilne kiše.

Foto: DHMZ

- Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika - upozorava DHMZ.

Stiže snijeg

- Stabilno neće biti ni u posljednjim danima studenog. Glavnina oborine past će s četvrtka na petak kada će uz zahladnjenje kiša u gorju prelaziti u snijeg. Malo ga može pasti i u subotu, posljednjeg dana klimatološke jeseni. Nakon kratkotrajne južine, u petak će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar te će postupno zahladnjeti.

U četvrtak na Jadranu još razmjerno toplo uz povremenu kišu, umjereno jugo i jugozapadnjak. U petak će na sjevernom Jadranu zapuhati jaka bura s olujnim udarima te će se postupno širiti duž obale. S njom će stići hladniji zrak s kopna, a pratit će ga prestanak oborine i razvedravanje - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.