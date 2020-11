- Imamo veliku odgovornost za vlastito stanovni\u0161tvo, no s ovim otkri\u0107em mutacije imamo jo\u0161 ve\u0107u odgovornost za ostatak svijeta - objasnila\u00a0je Frederiksen na konferenciji za medije.\u00a0

<p>Više od 17 milijuna kuna u Danskoj bit će ubijeno nakon što su istraživanja pokazala da u sebi nose mutirani virus koji se može proširiti na ljude, rekla je premijerka <strong>Mette Frederiksen</strong>.</p><p>Zaraza se proširila na 207 farmi kuna, uglavnom na sjeveru poluotoka Jutlanda. Virusom se zarazilo i 12 ljudi, javlja <strong><a href="https://www.berlingske.dk/nyheder/english-version-mink-causes-new-covid-mutation-in-humans-is-denmark-the?fbclid=IwAR2EzPzHbFL_0QumvJT9AV4_HHJ5KKvRgHtH-Y63fPtdiGCZxGrWaRlmdy4">Berglinske.de.</a></strong></p><p>- Znanstvenici su pronašli slična stanice virusa kod ljudi i kuna, a ona pokazuju smanjeni otpor na antitijela i potencijalno umanjuju učinkovitost budućih cjepiva protiv koronavirusa koja se upravo razvijaju u svijetu - rekli su znanstvenici, piše <a href="https://de.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark-mink/denmark-to-cull-entire-herd-of-mink-after-coronavirus-mutation-spread-to-humans-idUSKBN27K1X6" target="_blank">Reuters</a>. </p><p>- Imamo veliku odgovornost za vlastito stanovništvo, no s ovim otkrićem mutacije imamo još veću odgovornost za ostatak svijeta - objasnila je Frederiksen na konferenciji za medije. </p><p>- Mutirani virus u kunama može predstavljati rizik jer buduće cjepivo na ljude zaražene tim virusom ne bi moglo djelovati - zaključila je. </p><h2>Podijelili istraživanja</h2><p>Otkriće mutiranih stanica korona virusa Danci su podijelili i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom te Europskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti. U četvrtak će predstaviti plan borbe protiv širenja mutiranog virusa. U istrebljenju kuna sudjelovat će vojska i policija.</p><p>- Imamo najdublje razumijevanje i supsjećanje sa svim uzgajivačima kuna. To je vaš kruh, od toga su živjele generacije vaših obitelji. Veliki će to biti udarac i za danski izvoz. Jako nam je žao zbog ovog, danas je tužan dan - rekla je premijerka.</p><p> </p>