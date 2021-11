Danijel Marjanović (15) iz Vodnjana konačno je u ponedjeljak krenuo u srednju školu u Pulu. Uzbuđeni dječak prije prvog zvona kazao je kako je presretan jer će konačno sjesti u školske klupe sa svojim vršnjacima.

- Uzbuđen sam i sretan.Ne znam što više reći. Znam da me čeka puno uzbudljivih stvari. Mislio sam da ću ostati bez srednje škole barem ove godine, ali eto primili su me. Drago mi je što idem baš u školu za pekara jer je i moja sestra to završila, pa će i meni biti lakše, jer će mi pomagati. Nisam se nešto previše pripremao za prvi dan škole, ali sam došao po knjige koje će mi dati ravnatelj. Nešto ću od knjiga i kupiti - rekao je Danijel.

Podsjetimo, zbog niskog bodovnog praga, jer je na kraju osnovnog obrazovanja prošao trojkom nije upisao ono što je želio u prvom roku, a u drugom nije uspio upisati niti jedan drugi smjer. Čekao je puna dva mjeseca da se njegov problem konačno riješi.

- Znam nekoliko djece koja idu u školu za pekara i bit će mi lakše zbog toga. Putovat ću do škole iz Vodnjana autobusom koji kreće svako jutro u 7 sati - ispričao je.

Dječak je prvi dan srednje škole došao u pratnji majke koja je zadovoljna i sigurna da će njezin Danijel savladati propušteno gradivo posljednja dva mjeseca. Cijela obitelj Marjanović još prije početka školske godine pokušavala je na sva vrata pomoći Danijelu da upiše bilo koji smjer u Puli, koja mu je najbliža. Međutim dobivali su odgovore iz pojedinih škola da nema mjesta.

Ponuđena mu je labinska škola koju na žalost nisu mogli prihvatiti zbog financijskih sredstava, jer u obitelji samo otac radi, ali i zbog toga što bi svaki dan u oba smjera morao putovati 100 kilometara i vraćao bi se kasno navečer.

- Biti pekar je lijepo zanimanje i jedva čekam naučiti peći kruh i peciva. Trudit ću se što prije naučiti propušteno gradivo - rekao je dječak koji nam je mahnuo na kraju, dok je ulazio u školu.