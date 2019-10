Danju je ugostitelj, noću Darth Vader: 'I ženit ću se u kostimu'

Obožavam kostime i ‘Ratove zvijezda’. Curi sam rekao da ću se oženiti isključivo u kostimu Dartha Vadera i nju ću tako prenijeti preko praga, rekao nam je Aleksandar Murati (46) iz Rovinja, koji danju iznajmljuje apartmane, a noću postaje Darth Vader.

Kaže kako je prvi kostim koji je izradio bio onaj Predatora. Fascinira ga svemir, obožava likove iz dalekih galaksija, a bavi se i astronomijom kako bi svemir što bolje upoznao. Iako mu djevojka nije zaljubljenik u “Ratove zvijezda”, u svemu ga podržava.

- Ivana Bistrović iz Osijeka i Tajana Štasni iz Zagreba pomažu nam u izradi kostima, a ja izrađujem dijelove od plastike i armora. Mnogo toga naručujemo iz inozemstva, primjerice kostim Dartha Vadera stajao me oko 5000 eura. Čizme sam morao naručiti iz Rusije. To je skup sport, ali ja ga obožavam - kaže Aleksandar. Osim Vaderova i Predatorova kostima, ima i one Shocktroopera i Stormtroopera, ukupno njih osam. Kad odjene kostim, kaže da se osjeća kao druga osoba. Kostim je dosta težak. Za našeg posjeta Aleksandar je kostim Dartha Vadera, težak 15-ak kilograma, odijevao pola sata.

- Elektroniku u kacigi sam radio sam, kao i ventilaciju. Često me kostimiranog zovu na dječje rođendane i zabave. Snimao sam i reklame za pivo te bio s ekipom na jednoj svadbi, kao straža. Jednom sam izgubio okladu i morao se centrom Rovinja prošetati u Vaderovu kostimu. Turisti su me fotografirali, više ih je zanimao moj kostim nego crkva svete Eufemije - priznaje Aleksandar. Zaključuje kako mu je omiljena rečenica “Neka sila bude s tobom” i da tako i živi.

