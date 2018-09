Danko Končar: Pomogao sam Uljaniku iako nisam trebao

Sada se najvažnije koncentrirati na sljedeće korake, dakle prvenstveno ubrzati odluku Europske komisije o Planu restrukturiranja. rekao je Danko Končar za Glas Istre i tako komentirao situaciju u brodogradilištima.

Što se tiče reakcije krizu u brodogradilištu, naglašava da su država i Kermas Energija u dva navrata pronašli rješenje iako to nisu bili dužan učiniti. Apelira na sve one koji imaju snage, želje i znanja za pomoć Uljaniku da se pridruže.

Ističe da kao potencijalni strateški partner nije bio dužan dati novac.

- Kao potencijalni strateški partner mi nismo dužni dati nikakav novac Uljaniku prije odluke Bruxellesa o Planu restrukturiranja, a čak i tada ne postoji obveza dokapitalizacije tvrtke ukoliko odlučimo drugačije. To su nepobitne činjenice koje su definirane prilikom izbora strateškog partnera. Unatoč tome, injektirali smo spomenutih gotovo 100 milijuna kuna (12,6 milijuna eura op.a.) u Uljanik bez ikakvih ozbiljnih garancija da će nam taj novac biti vraćen. Kad danas po medijima čitam da me se proziva kao "bad guy-a" pitam se tko je ovdje lud. Dakle, niti prvih 100 milijuna kuna nisam morao dati, a ovih drugih 100 osigurala je država. Želio bih vjerovati da isti kritičari sutra neće državu prozivati, kao što prozivaju mene, zašto nije dala više. Isto tako nadam se da postoje ljudi koji našu financijsku odgovornost smatraju vrlinom. Očigledno smo i mi iz Kermas Energije, kao i država, dokazali trezvenost. Isto tako, željeli bismo vidjeti i da ti koji nas kritiziraju pokažu jednaku dozu trezvenosti. I danas smatram da svaka tvrdnja prezentirana na suvisao način može ugledati svjetlo dana, no da ona mora biti iznesena odgovorno te da onaj tko je iznosi mora biti spreman snositi odgovornost - kaže Končar za Glas Istre.