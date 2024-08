Danny Boyle i ekipa govorili su mi da ne očekuju baš nikakav uspjeh 'Milijunaša s ulice'...

Nakon što je pogledao slavni film Dannyja Boylea "Milijunaš s ulice", jedan od najuglednijih indijskih filmskih redatelja Adoor Gopalakrishnan rekao je da je riječ o izrazito antiindijskom filmu. "Svi loši elementi bombajske komercijalne kinematografije stavljeni su na hrpu i spojeni, i to na vrlo prepreden način. Film naglašava i podupire sve ono što Zapad misli o nama. To je laž izgrađena na laži." Takva stajališta o filmu uopće nisu bila rijetkost na indijskoj kulturnoj sceni i među običnim ljudima, no unatoč tome - ili baš zbog toga - "Milijunaš s ulice" postao je jedan od najvećih globalnih filmskih hitova prvog desetljeća 21. stoljeća. Dobitnik brojnih filmskih nagrada - među kojima i osam nagrada Oscar - Boyleov film donosi toplu priču o 18-godišnjem Jamalu Maliku, stanovniku indijskog slama koji kao natjecatelj indijske verzije kviza "Tko želi biti milijunaš?" uspijeva točno odgovoriti na sva pitanja i osvojiti glavnu nagradu. Pošto je optužen za varanje, policiji prepričava svoju životnu priču u kojoj objašnjava odakle je znao odgovor na svako pitanje. Osnovna struktura filma, premda se u detaljima poprilično razlikuje, preuzeta je iz romana "Milijunaš s ulice" indijskog pisca i diplomata Vikasa Swarupa. Za razliku od filma, Swarupova knjiga nije izazvala kritike da promiče zapadne stereotipe o Indijcima. Roman je u prijevodu Vladimira Cvetkovića Severa objavila zagrebačka nakladnička kuća Znanje, a Swarup je tim povodom bio gostovao na zagrebačkom Interliberu, gdje je ljubazno u svom pretrpanom rasporedu pronašao prostora za razgovor s BestBookom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.