Trump ne odustaje od Grenlanda i spominje i vojnu invaziju. Danska je poslala vojsku koja će sudjelovati u vježbi Arctic Endurance. Kako bi umirili ratobornu Ameriku, Kopenhagen je predložio stalnu NATO misiju na arktičkom otoku
Danska poslala još vojske na Grenland. Trump ne odustaje
Oko 100 danskih vojnika stiglo je u Nuuk, glavni grad Grenlanda, dok je sličan broj raspoređen u Kangerlussuaq. Tijekom vježbe “Arctic Endurance” vojnici će sudjelovati u aktivnostima koje su danske vlasti ubrzale i pojačale nakon nedavnih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Američki predsjednik Donald Trump ponovio je u razgovoru za NBC News svoju prijetnju da će Europi nametnuti nove carine ako ne podrže njegov plan o pripajanju Grenlanda. U kratkom telefonskom intervjuu, Trump je rekao da će "100 posto pogoditi europske nacije carinama, uz prijedlog tim zemljama da se usredotoče na rat u Ukrajini.
- Europa bi se trebala fokusirati na rat Rusije i Ukrajine jer, iskreno, vidite što im je to donijelo. Na to bi se trebali usredotočiti, a ne na Grenland - rekao je Trump.
Novinar NBC Newsa izravno ga je upitao je li spreman upotrijebiti silu da dobije Grenland, na što je Trump odgovorio:
- Bez komentara.
STALNA MISIJA NATO-A
U Bruxellesu je održan sastanak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, danskog ministra obrane Troelsa Lunda Poulsena te ministrica vanjskih poslova Grenlanda Vivian Motzfeldt. Kako prenosi danski Ekstra Bladet, Poulsen i Motzfeld predložili su trajniju misiju NATO-a na Grenlandu i Arktiku.
- Predložili smo to, a glavni tajnik NATO-a je uzeo na znanje - rekao je Poulsen danskim novinarima nakon sastanka.
- Vjerujem i nadam se da ćemo se moći dogovoriti oko okvira kako bi se to moglo ostvariti - dodao je.
Posljednjih su dana vojnici iz brojnih zemalja članica NATO-a stigli na Grenland u sklopu vježbe Arktička izdržljivost. Ali to je vježba koju vodi Danska, a ne NATO-ova misija.
Imamo situaciju u kojoj dolazi do očitih tenzija u odnosima, ali to nije došlo sa strane Europske unije. Nikoga još nisam čuo tko želi zaoštriti odnose sa Sjedinjenim Državama. To ne želi ni Hrvatska. Smatramo da je potreban razgovor, a ne političke napetosti - rekao je Andrej Plenković te dodao da hrvatski vojnici neće biti na Grenlandu.
- Nema razloga za to, nismo to ni razmatrali. Ne vidim nikakvu dodanu vrijednost - kratko je poručio.