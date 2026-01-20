Danska poslala još vojske na Grenland. Trump ne odustaje

NEKA SE BAVE UKRAJINOM

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je u razgovoru za NBC News svoju prijetnju da će Europi nametnuti nove carine ako ne podrže njegov plan o pripajanju Grenlanda. U kratkom telefonskom intervjuu, Trump je rekao da će "100 posto pogoditi europske nacije carinama, uz prijedlog tim zemljama da se usredotoče na rat u Ukrajini.

- Europa bi se trebala fokusirati na rat Rusije i Ukrajine jer, iskreno, vidite što im je to donijelo. Na to bi se trebali usredotočiti, a ne na Grenland - rekao je Trump.

Novinar NBC Newsa izravno ga je upitao je li spreman upotrijebiti silu da dobije Grenland, na što je Trump odgovorio:

- Bez komentara.