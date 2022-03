Danska se okreće zelenom vodiku i napušta fosilna goriva

Danska je u utorak najavila gradnju do šest gigavata (GW) kapaciteta za proizvodnju zelenog vodika, skiciravši konkretan korak prema napuštanju fosilnih goriva i pojačani fokus na sigurnu opskrbu energijom. Vodik se smatra 'zelenim' kada se proizvodi iz obnovljivih izvora energije i ključan je u dekarbonizaciji industrije, iako je tehnologija i dalje prilično nova i skupa.

Elektrolizom vode vodik se, uz korištenje struje, odvaja od kisika i potom koristi u industriji ili u cestovnom i zračnom prijevozu, kao gorivo. Zastupnici danskog parlamenta odobrili su subvencije u vrijednosti 1,25 milijardi danskih kruna (184,83 milijuna dolara) kroz javni natječaj koji bi trebao poduprijeti proizvodnju i osigurati veću komercijalnu isplativost zelenog vodika.

„Imali smo gospodarstvo koje se (do sada) prvenstveno temeljilo na nafti, ali u budućnosti temeljit će se na vodiku", zaključio je ministar klime i energije Dan Jorgensen.

"To će nam pomoći da postanemo neovisni o fosilnim gorivima”, dodao je Jorgensen, naglasivši da od EU-a očekuje brže odobravanje najavljene državne pomoći, s obzirom na rat u Ukrajini.

Danski cilj ovisi o masovnom razvoju solarne i energije vjetra, ali Jorgensen je odbio reći hoće li zeleno svjetlo parlamenta potaknuti nove natječaje za obnovljive izvore energije, podsjetivši da bi se o tome trebalo raspravljati u drugoj polovini godine.

EU planira do 2030. biti potpuno neovisan o ruskom plinu i nafti. Do 2024. žele povećati kapacitete za proizvodnju zelenog vodika sa sadašnjih 300 megavata na šest gigavata, te na 40 gigavata do 2030.