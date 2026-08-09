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Donald Trump o napetostima s Iranom: 'Sve će se riješiti, to je poput šahovske partije...'

Piše HINA,
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Donald Trump o napetostima s Iranom: 'Sve će se riješiti, to je poput šahovske partije...'
Foto: Dennis Schneidler
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Iran je posljednjih dana smanjio očekivanja o brzom ponovnom otvaranju ključnog plovnog puta...

Američki predsjednik Donald Trump umanjuje važnost ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca dok diplomatski dogovor s Iranom izostaje, objavio je u nedjelju američki portal Axios. "Ne pridajemo tome preveliku važnost", citirao ga je Axios kako govori u telefonskom razgovoru. Trump je navodno rekao da se Sjedinjene Države neće u potpunosti posvetiti pregovorima s Iranom.

"S njima pregovaramo samo djelomično. Samo promatramo Iran s njegovom golemom inflacijom i činjenicom da nema novca", rekao je za portal, tvrdeći da je američka pomorska blokada iranskih luka pogoršala situaciju.

"Sve će se riješiti. Uvijek se riješi. To je poput šahovske partije", rekao je Trump o pregovorima s Iranom, a Axios prenosi izjave američkih dužnosnika koji tvrde da je predsjednik usredotočen na deeskalaciju.

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Izraelski stručnjak za Iran Danny Citrinowicz napisao je na društvenoj mreži X da je iranska gospodarska situacija nedvojbeno loša, ali da je malo vjerojatno da će gospodarski pritisak sam po sebi prisiliti Teheran na kapitulaciju za pregovaračkim stolom ili odustajanje od ključnih strateških interesa, poput zahtjeva za kontrolom Hormuškog tjesnaca.

Iran je posljednjih dana smanjio očekivanja o brzom ponovnom otvaranju ključnog plovnog puta. Iransko vodstvo zatražilo je od Sjedinjenih Država znatne ustupke unaprijed prije deblokade tjesnaca, ključnog za međunarodnu trgovinu naftom i plinom.

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost povezalo je ponovno otvaranje tjesnaca s nekoliko uvjeta, među kojima su ukidanje američke pomorske blokade, povlačenje američkih snaga iz regije, potpuno ukidanje svih sankcija protiv Irana i bezuvjetno oslobađanje sve zamrznute iranske imovine.

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