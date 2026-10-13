Darijana Filipović zapjevala kao prateći vokal u Žepču, Snimka i glas postali viralni

Novoizabrana hrvatska članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović pokazala je uz politički i glazbeni talent nakon što se na društvenim mrežama pojavila video snimka iz Žepča na kojoj uz pjesmu "Vjerujem u nas" mostarskog pjevača Adija Šošea pjeva prateći vokal.

Ovdje pogledajte izvedbu

U opuštenom druženju s glazbenicima, Filipović je uzela mikrofon i pridružila se pjevačici koja je izvodila pjesmu, dok je mladić na gitari pratio izvedbu. Autori snimke taj su trenutak popratili šaljivim opisom: "POV: predsjednica ti pjeva backove".

U komentarima su uslijedile iznimno pozitivne kritike 'stroge' glazbene, ali i političke publike. Video zapis prikupio je više desetaka tisuća pregleda.

Snimka je nastala sinoć u Žepču nakon višetjedne iscrpljujuće izborne kampanje te razgovora o uspostavi vlasti koje je jučer u Banjoj Luci imalo vodstvo njezine stranke HDZ-a BiH s vodećom srpskom strankom SNSD-om.

Ovoga puta u prvom planu Darijane Filipović bili su glazba i neformalno druženje, a ne politički govori i izborne poruke.

Iako je njezin nastup za neke iznenađenje, Darijana Filipović nije prvi put pred glazbenom publikom. Prije dvadesetak godina nastupila je sa sestrom blizankom, također političarkom Andrijanom Katić na dječjem festivalu Melodije Mostara.

Darijana Filipović je na općim izborima u Bosni i Hercegovini održanima 4. listopada izabrana za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH kao kandidatkinja HDZ-a BiH. Prema rezultatima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, osvojila je 111.671 glas. Njezini protukandidati bili su Slaven Kovačević iz Demokratske fronte i neovisni kandidat Zdenko Lučić kojega je podupirala Hrvatska petorka.

U tročlanom Predsjedništvu BiH pridružit će se bošnjačkome političaru Denisu Bećiroviću i srpskoj članici državnoga vrha Željki Cvijanović.