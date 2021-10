Danas smo ovdje jer ministar Malenica krši zakon. On je poznati kršitelj zakona. Pune dvije godine radi protiv toga da ja dobijem ime Milan Bandić. Svjesno to radi jer izdaje rješenje za rješenjem, koje mu to sud svaki put pobija. Prvo je to napravio Upravni sud, pa se Malenica opet žalio i samo da kažem - osobno potpisuje ta rješenja. Znači majstor ima toliko vremena da osobno potpisuje rješenja i onda na sudu redovito gubi, rekao je jutros ispred Ministarstva pravosuđa Dario Juričan.

Naime, Juričan vodi sudski spor s Ministarstvom uprave nakon što je 2019. promijenio ime u Milan Bandić, što mu je ipak na kraju oduzeto, za što smatra da je napravljeno mimo zakona i za to krivi Malenicu.

Juričan je jutros naveo da on ima pravo tražiti promjenu svog imena i kako kaže, nije relevantno je li primjereno da on to ime nosi ili ne.

- Bitno je to da ja želim biti primjer drugima da se protiv ovog pravosuđa i protiv ovakve lopuže ministra može i treba boriti - dodao je Juričan.