Dario Juričan ponovno je Milan Bandić: 'Svi će mi dati potpise'

Odlukom Upravnog suda u Zagrebu dobio sam ponovno pravo zvati se Milan Bandić. Sud je zaključio apsolutno sve isto što smo i mi do sada tvrdili da me Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, stalno pokušavao sabotirati u želji da se kandidiram za predsjednika Hrvatske, rekao je redatelj Dario Juričan, potencijalni kandidat za predsjednika RH u utorak novinarima.

- Čim smo dobili ovu presudu Upravnog suda otišli smo u Državno izborno povjerenstvo tražeći da nam kažu što i kako dalje. No ne očekujem probleme u DIP-u jer na kandidacijskim listama za predsjednika Republike trebaju stajati tri podatka OIB, adresa, i u mom slučaju mijenjalo bi se samo ime, jedan podatak. I stoga očekujem da će DIP 5. prosinca čitajući kandidate koji su prikupili dovoljno potpisa da i službeno uđu u predsjedničku kampanju pročitati i ime Milana Bandića, a to sam ja - kazao je i nadodao da će do 3. prosinca imati prikupljeno od 12 do 15 tisuća potpisa građana za predsjedničku kandidaturu.

- Promjenom imena Daria Juričana u Milan Bandić ne ugrožavaju se prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral jer samo ime Milan Bandić nema nikakvih negativnih konotacija, te postoje druge osobe koje se tako zovu. Moja kampanja je ozbiljna. Nije nikakav performans. Svaki dan trčim po gradu i skupljam potpise. Gradonačelnik je upregnuo svu svoju mašineriju da me u tome spriječi, a to mu se sada vraća kao bumerang. Zamjenicu jednog od svojih pročelnika Asju Ettinger stavio je čak u radno tijelo za izbore u Gradu Zagrebu i od DIP-a ćemo tražiti da je iz tog tijela makne jer je to čisti sukob interesa - kazao je Juričan.

Na upit našeg novinara što ako se ipak donese odluka da su dosad prikupljeni potpisi na ime Dario Juričan nevažeći i da će ponovno morati početi prikupljati potpise za kandidaturu, odgovorio je da to toga ne bi smjelo doći.

- Onda očekujem da će cijeli Zagreb doći i dati svoje potpise za mene. A što se dosadašnjih skupljanja potpisa tiče u skladu s mojim sloganom kampanje "Korupcija svima" sva su savjetnička mjesta u ministarstvima podijeljena, ostalo je samo nešto po zavodima. Onima koji imaju vikendice, a budu u mom timu sigurno će dobiti autocestu do kućnog praga - rekao je Juričan te nastavio:

- Građani cijene korupciju i stvaranje koruptivne mreže. Ja sam pobijedio i pokazao da pojedinac može pobijediti sustav - zaključio je Juričan, odnosno Bandić i dodao da će razmisliti o tužbi za duševne boli jer su mu ukidanjem imena Milan Bandić prekršili ljudska prava.

U odluci Upravnog suda u Zagrebu stoji da je rješenje kojim je Juričanu oduzeto ime Milan Bandić doneseno izvan procesnih pravila i izvan zakonskih rješenja.

- Prvostupanjska tijela i tuženik (Milan Bandić, gradonačelnik) su donosila nezakonita rješenja, a u cilju onemogućavanja tužitelja da se koristi osobnim imenom koje mu je odobreno pravomoćnim rješenjem, a i da sudjeluje u izbornom postupku. Milan Bandić, gradonačelnik nema ekskluzivno pravo na to ime - piše u pravomoćnoj odluci suda.