Darko Cvijetić: 'Inspiracija je dolazila od susjeda u zgradi'

Bilo je, čini mi se, vrlo važno pokušati zaustaviti neko vrijeme, u kojemu smo pokazali posve neljudsko lice u strašnim okolnostima.

Jednoga trenutka dogodila se “milost uobličenja” (kako bi to rekao veliki Danilo Kiš) i roman je počeo kiptjeti iz mene. Rekao je to Darko Cvijetić, autor romana “Schindlerov lift”. On je s 12 književnika ušao u izbor za nagradu Fric za 2019. godinu, koju treći put dodjeljuje tjednik Express pod pokroviteljstvom Barcaffea. Pobjednik će osvojiti 75.000 kuna i mobilnu skulpturu.

- Inspiracija je dolazila od svakih vrata stana mojih susjeda, iza kojih je živjela svakovrsna pripovijest jednoga vremena, počevši od useljenja u sedamdesetim godinama prošloga stoljeća pa do pozne poratice. Povijest ‘crvenog solitera’ je metafora o jednoj zemlji koja je progutala sve svoje iluzije u vrlo krvavom obroku. Ako je ‘Schindlerov lift’ alegorija spasa, onda je ‘Schindlerov lift’ simbolički oslonjen na alegoriju giljotine - rekao je bosanskohercegovački književnik i dodao kako je roman pun njegova iskustva.

- Iako je roman složen od simbioze fakcije i fikcije, on je prepleten mojim osobnim iskustvima, mojim kutom, iz kojega sam promatrao samoga sebe, u tragizmu moje mladosti preklopljene s vremenom zbivanja radnje u romanu. Vjetrometina fikcije uobličavala je činjenice, dajući im literarizam i lakšu prohodnost kroz gustinu i strašnost dogođenog - kaže. Pitali smo ga u čemu je čar njegova djela.

- Čar ‘Schindlerova lifta’ možda se krije u sažetosti. U pokušaju da se stravičan slijed događajnosti ubrza što je moguće kraćim iskazima, britkim scenoslijedom i razumljivim jezikom, koji poezija samo ponekad okrzne, kao perom. Mučnina koju čitatelj osjeća dozirana je tišinom u jeziku, pa pročitano ponekad sklizne u ono što nazivamo teškim sanjanjem. Plakati kapima iz jetre, ne iz oka. To je krv, kroz koju gledati možemo samo tamne slike - zaključio je.

Ovogodišnja nagrada Fric bit će dodijeljena u siječnju 2020. godine.

Tema: Hrvatska