'Daruvarac me prolio pićem pa sam izvukao nož i dva kamena'

Na parkiralištu trgovinskog centra Supernova u automobilu su se nalazili Darko Kovačević Daruvarac (32) i njegov prijatelj Igor B. (36).

Prema policijskom izvještaju, sa suvozačeve strane automobila prišao im je Ivan Basa (35) i Daruvarcu uputio prijetnje te mu oštrim predmetom mu pokušao nanijeti tjelesne ozljede.

Daruvarac je tom prilikom lakše ozlijeđen dok su na vozilu nastala oštećenja. Kada su se pokušali vozilom udaljiti s parkirališta, 35-godišnjak je prema vozilu bacio kamenje. Nakon toga su se zaustavili i krenuli za 35-godišnjakom prema trgovačkom centru, gdje je u unutrašnjosti pao na pod i tom prilikom su ga uhvatili.

Do sukoba je došlo u srijedu u 16.20 sati u Ulici akcije Maslenica.

- Što je jazavče?, rekao mi je Daruvarac iz bijelog Mercedesa prije nego što je počeo incident koji je kulminirao ispred trgovine u Trgovačkom centru Supernova, ispričao je 35-godišnji Zadranin Ivan Basa, piše Zadarski.hr.

Basa opovrgava navode da je on prvi u srijedu poslijepodne nožem napao i udario 32-godišnjeg Darka Kovačevića Daruvarca u fizičkom obračunu zbog kojeg je intervenirala policija i sve ih privela.

- Prišao sam da vidim je li to on, a nakon što me vidio i nazvao jazavcem, odvratio sam mu što je p... nakon čega me zalio pićem iz limenke po licu. Situacija je bila prijeteća, pa sam uzeo dva kamena, a i izvadio sam nožić, legalni, dug četiri prsta, malo nazubljen. Htio sam ih prestrašiti, no on i prijatelj su me stali gađati kamenjem, pa sam pobjegao u Supernovu. Krenuli su za mnom, a ja sam se sapleo i pao - kaže Basa.

- Kada sam pao Daruvarac me udario više puta nogom u glavu. Krenuo mi je uzeti nož i tako se sam porezao. Ovaj drugi koji je bio s njim ima 130 kilograma, on me gnječio i davio. Nisam mogao disati, Da nije bilo drugih ljudi izgubio bih svijest - rekao je Basa.

Prije toga je zbog jakih bolova u glavi zatražio i liječničku pomoć u zadarskoj Općoj bolnici gdje je prevezen i Daruvarac koji je u obračunu porezao šaku.

- Zna on tko sam ja, zato me i napao. On je pretukao tu jadnu curu, a ja sam stao u njezinu obranu. Prozivao sam ga i na društvenim mrežama. Mislim da je odavno trebao biti u zatvoru, no očito je da u ovoj državi ništa ne funkcionira kako treba. Postalo je neizdrživo, a pitanje je što će se sve zbog ove situacije još dogoditi. Postalo je opasno - rekao je Basa za Zadarski.hr.

Policija provodi kriminalističko istraživanje nad Basom zbog kaznenih djela pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede te prijetnje, kao i oštećenja tuđe stvari.

