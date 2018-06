Davala im je smrtonosne doze: Skrivila je smrt čak 833 ljudi!

Umirovljena liječnica opće prakse ovoga bi tjedna trebala biti proglašena odgovornom za smrti na stotine svojih pacijenata.

Dr. Jane Barton (69) je optužena da je u razdoblju od 1988. do 2000, godine, dok je radila u britanskoj bolnici Gosport War Memorial Hospital, svojim starijim pacijentima propisivala smrtonosne doze lijekova protiv bolova.

Nakon što su pojedine istrage o smrti pacijenata ostavile dosta 'otvorenih pitanja' i dovela do optužbi o zataškavanju, državna je komisija otvorila istragu i pregledala 883 smrtna lista koje je Barton potpisala.

Iako je dr. Barton u fokusu, ispitivanja su obuhvatila ne samo njezine postupke nego i postupanja drugih zdravstvenih djelatnika.

Provođenje istrage stajalo je 13 milijuna funti i trajalo četiri godine, a izvještaj u nalazima istrage trebao bi biti objavljen u srijedu.

Prema izvorima Timesa, osorna i bezosjećajna doktorica, skratila je živote stotinama pacijenata tako što im je propisivala velike doze diamorfina, odnosno farmaceutski proizvedenog heroina koji se, uz ostale primjene, kao lijek protiv bolova propisuje bolesnicima u palijativnoj skrbi.

Rezultati istraga neće biti proslijeđene policiji, no tugujuće obitelji traže kriminalističku obradu dr. Barton, odnosno dr. Opijat, kako su je u britanski mediji već prozvali, ali i svih ostalih koji su radili po njezinim uputstvima.

Među njima je i obitelj bivšeg časnika u mornarici, Stana Carbyja, koji je preminuo samo 24 sata nakon dolaska u bolnicu. Carby je pretrpio seriju malih moždanih udara, a u bolnicu je zaprimljen na rehabilitaciju.

U kolovozu 1998. Gillian Mackenzie prijavila je policiji da je njezina majka Gladys primljena u bolnicu kako bi se oporavila od operacije kuka. I njezina je majka počela primati morfij prije nego što je naglo preminula, iako je u njezinoj medicinskoj dokumentaciji pisalo da pacijentica ne pokazuje znakove bolova, piše The Sun.

U još jednom sumnjivom slučaju, Robert Wilson (74) primljen je u bolnicu zbog slomljenog ramena. Njegov sin, koji je u međuvremenu preminuo od srčanog udara, za BBC je izjavio da je njegov otac odmah po dolasku u bolnicu pao u komu od koje se više nije oporavio.

Dori Graham (86) također tvrdi da je njezin muž Leonard ubijen.

- Len je rekao da ga ništa ne boli, ali svejedno su mu dali injekciju. Ja sam tamo sjedila. Umro je u roku od nekoliko minuta - izjavila je.

Do 2008. godine, ukupno 92 obitelji počelo je postavljati pitanjima o smrti njihovih najbližih bolnici gdje je Barton radila. Sljedeće je godine pokrenuta istraga koja je otkrilada je opijati povezani sa smrti pet pacijenata, uključujući i Roberta Wilsona.

A report into the deaths of 833 patients at Gosport War Memorial Hospital between 1988 and 2000 is to be released this week, with the daughter of a woman who died in suspicious circumstances saying doctors should face criminal charges. https://t.co/WKYHXJCYcM