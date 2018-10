Davidov otac: 'Dosta! Tko mi stane na put, bit će likvidiran'

Grupa "Pravda za Davida" na čelu s Davorom Dragičevićem već 200 dana na Trgu Krajine u Banjoj Luci traži istinu i pravdu za ubijenog 21-godišnjeg Davida Dragičevića.

Davor je u četvrtak navečer okupljenima poručio da ubojice njegovog sina više neće imati mira, da će doći glave i policiji i tužiteljstvu i vrhu Republike Srpske i Predsjedništvu BiH, te da će likvidirati svakog tko mu stane na put, javlja Klix.ba.

- Rok niste ispoštovali, u mojoj glavi sve ima, nijednu namjeru neću reći do posljednje sekunde. Ako ikome želite dobro, privest ćete ih. Ne mogu više. Nijednu instituciju, ni ovu državu ne priznajem više. Ako treba na ovom trgu ću okupiti 100.000 ljudi. Tko god mi stane na put bit će likvidiran iste sekunde, ubili ste me, a njega ste mučili. Mene više ne možete ni silovati ni mučiti. Ja ću stajati ovdje, spavati u ćumezu pored svoje kuće. Ubojice više neće imati mira. Svima ću vam doći glave i policiji i tužiteljstvu vrhu Republike Srpske i Predsjedništvu BiH. Neka mi nitko ne prilazi i neka me nitko ne pokušava razuvjeriti - kazao je Dragičević.

Istaknuo je da bi David za svoju obitelj uradio sve što i ona sada radi za njega.

- Zato su te i morali ubiti na kraju, ali bolje je časno umrijeti nego živjeti kao gnjida. Više neću davati izjave za medije, niti ću vikati pravda niti bilo što. Hoću cijeli dan biti na njegovom grobu, piti kavu s njim, doručkovati, ručati i večerati. Imao je 21 godinu, psa i sobu, oca, majku, sestre i braću, sada više nema ništa i nikad neće ni imati - poručio je Davidov otac.

Podsjetimo, Davor Dragičević i nekoliko članova grupe "Pravda za Davida" već 18 noći provode u šatoru na Trgu Krajine.

Prijetio Davidovom ocu: 'Osobno ću ga snajperom ubiti'

Inače, Okružno javno tužiteljstvo Banja Luka uputilo je u petak poziv Davoru Dragičeviću da u svojstvu svjedoka da izjavu u predmetu protiv osumnjičenog Srđana Gajića, zbog kazennog djela Ugrožavanje sigurnosti. Dragičević treba dati iskaz 19. listopada u 11 sati. Ukoliko se ne pojavi, a izostanak ne opravda, kazna je 5.000 KM ili će se narediti njegovo privođenje.

Srđan Gajić iz Trna kod Banje Luke je 7. srpnja, ispod teksta koji se odnosio na skup "Pravda za Davida", putem društvenih mreža objavio: "Ma to je trebalo sve pobiti onako na skupu, a Davora Dragičevića ću ja osobno ubiti iz snajpera dosadio je i Bogu i narodu. Sieg Heil". Post je objavio pod imenom "Faka".

Dragičević je prijavio slučaj policiji, a Gajić je potom priveden, saslušan i pušten. Oduzeli su mu mobitel.