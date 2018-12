Davor Dragičević: "Ne podnesu li ostavke, ostajemo na trgu"

Najnovije informacije:

18.35 - Banja Luka je na nogama, nekoliko tisuće prosvjednika je na prosvjednom skupu Pravda za Davida na Trgu Krajine. Unatoč najavama policije da će spriječiti okupljanje i kiši koja je prije nekoliko minuta počela padati. Okupljenima se obratila Davidova majka Suzana Radanović, koja je u svom emotivnom govoru više puta prozvala Dragana Lukača, ministra unutarnjih poslova RS-a i Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH iz Srpskog naroda, pitajući ih koliko je taj koji je ubio njihovog sina Davida jak, čime ih je on ucijenio.

- Bojim se da ću zaboraviti miris svoga Davida, njegov dodir na licu, ničeg drugog se ne bojim, jer što mi mogu, mogu me samo ubiti - rekla je Suzana i pozvala sve da stanu uz Davora, Davidovog oca.

- Ljudi zbijte se jedan uz drugoga, ovo je trenutak da se nešto učini, jer drugoga neće biti rekla je na kraju svoga govora Suzana. Nazočnima se upravo obraćaju članovi Grupe Pravda za Davida, policija do sada nije pokušala spriječiti prosvjed. Govori se na spomen pojedinih policijskih dužnosnika i političara prekida zvižducima i povicima Ubojice, ubojice…

18.20 - POGLEDAJTE VIDEO:

PRAVDA ZA DAVIDA- Banjaluka 30.12.2018 PRAVDA ZA DAVIDA- Banjaluka 30.12.2018 Posted by Radio Televizija BN on Sunday, 30 December 2018

18.10 - Tražim smjene i ostavke. Slučaj ubojstva mog sina će ići na Tužilaštvo BiH. Neki kažu da ja uz pomoć Britanaca rušim RS. Neka EU stane na stranu Lukača i neka dozvoli da nas sve pobiju, ali ja to više neću dozvoliti. Ne idem odavde. Moj ultimatum nije od jučer. Sve to ima u SIPA-i i Tužilaštvu. Ubili su mi dijete, a mene su uhitili za dvije minute. Htjeli su me ubiti i tako uništiti grupu "Pravda za Davida" - kazao je okupljenima Davor Dragičević.

Kazao je da su vlasti pokazale 25. prosinca tko su i što su.

- Mom djetetu su rekli da mu je otac ubijen. Ja odavde ne idem, a neka mi rade što hoće. Ako policija prva krene, imaju novinari. Neću čekati da me ubiju. Šest dana su ga držali. Neka austrijska vlada priloži snimak s 'Raiffeisen banke' - istaknuo je Dragičević.

Kazao je da su njegovi zahtjevi minimalni.

- Moje obećanje je obećanje. A gdje je sad Anto Nobilo, kojeg je Dodik poslao da umanji zločin. Rokove sam pomicao zbog ovog naroda. Pozivam međunarodnu zajednicu. Dajte Lukaču i Dodiku sva ovlaštenja da nas pobiju da mi znamo na čemu smo, a mi ćemo se boriti - kazao je Dragičević, prenosi Avaz.ba.

U Banja Luci na Trgu Krajine traju pripreme članova grupe Pravda za Davida za večerašnje mirno okupljanje. Davor Dragičević, otac mladića koji je umro pod sumnjivim okolnostima dao je do početka prosvjed rok visokim policijskim dužnosnicima, među kojim je i Dragan Lukač, ministar unutarnjih poslova RS-a da podnesu ostavke.

- Ne podnesu li ostavke, ostajemo ovdje na trgu, no, za eventualne posljedice ne odgovaramo - rekao je Dragičević. Kako neslužbeno doznajemo angažirane su sve raspoložive policijske snage koje će se večeras suprotstaviti prosvjednicima i spriječiti ih da se okupe na Trgu Krajine.