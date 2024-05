Davor Dretar Drele ući će u novu Vladu, trebao bi biti državni tajnik u resoru poljoprivrede?!

Pjevač, voditelj i donedavni saborski zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar Drele bi trebao biti novi državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. To ministarstvo je po koalicijskom sporazumu pripalo Domovinskom pokretu i od ovog tjedna ga vodi Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta.

-On je izrazio želju za tim, opcija je, ali u stranci još nismo donijeli konačnu odluku – kaže nam sugovornik iz Domovinskog pokreta.

Dodaje i da zamjenik predsjednika stranke Mario Radić gura Dretara i definitivno ga hoće ubaciti u neko ministarstvo. Dretar je nosio listu Domovinskog pokreta u trećoj izbornoj jedinici, lista je prešla prag od pet posto, ali to nije bilo dovoljno za novi saborski mandat, pa mu se zato kao istaknutom članu sa sjevera Hrvatske sprema nova funkcija u Vladi. Radić nam se nije javio to potvrditi niti opovrgnuti. Iz vrha HDZ-a smo samo na pitanje o Dretaru i hoće li na to pristati samo dobili kratki odgovor da se o državnim tajnicima još nije razgovaralo. Dretar ima srednju stručnu spremu i službeno zvanje mu je "stručni radnik za televiziju i film".

Sam Dretar nam je rekao da ne može komentirati tu informaciju, niti je potvrditi niti opovrgnuti.

-Koalicijski sastanci su u tijeku i ekipiraju se timovi. Dok se oni ne poslože, neozbiljno je bilo što najavljivati i zahtijevati jer treba poštovati sve sudionike razgovore. Kada bude odlučeno, gdje god budem, bit ću dostupan kao što sam bio i kao saborski zastupnik – ljubazno nam je rekao Dretar i dodao da bi svaki razgovor preko medija o kadrovima mogao biti pogrešno protumačen i mogao bi otežati pregovore.

Ipak na pitanje kakvo iskustvo ima u poljoprivredi, rekao je da se bavio temama obrane od tuče, navodnjavanjem, ali i geotermalnim izvorima koji nisu u tom resoru.

Državni tajnik je politička funkcija i za nju nema propisanih uvjeta radnog iskustva i stručne spreme. Državni tajnici su u hijerarhiji odmah ispod ministara.