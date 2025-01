Šipić o demografskim mjerama: Ovo je najveće povećanje, obitelj je budućnost naroda

Osam mjeseci nakon osnivanja Ministarstva demografije na čijem je čelu DP-v Ivan Šipić, prvi konkretni potezi tog ministarstva našli su se na sjednici Vlade. Kad mjere prođu Vladinu pa saborsku proceduru, građani će ih osjetiti na računima. Demografske mjere idu kroz četiri bitna koraka.

Foto: Vlada RH

Ključne novosti u izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji stupa na snagu 1. ožujka 2025. godine su povećanje naknade za korištenje roditeljskog dopusta do 1. godine djetetova rođenja za zaposlene i nezaposlene roditelje, povećanje naknada za druge korisnike roditeljskih potpora, povećanje jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete te produljenje trajanja očinskog dopusta. Što se tiče mjere za zaposlene i samozaposlene roditelje, ministar Šipić je predstavio kako se zadržava puna plaća za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta do najviše 3001,79 eura, umjesto dosadašnjih maksimalnih 995,45 eura. To je povećanje od 202 posto. Naknada za roditeljski dopust od prve do treće godine života djeteta za blizance, teće i svako sljedeće dijete raste s 551,80 eura na 803,42 eura. To je povećanje od 46 posto. Naknada za roditeljski dopust kao pola radnog vremena do prve godine života djeteta raste s 485,58 € na 971,17 €. Naknada za roditeljski dopust kao pola radnog vremena od prve do treće godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete raste s 485,58 € na 600,36 € (povećanje 24%).

Naknada za roditeljski dopust radi pojačane njege djeteta do treće godine (pola radnog vremena) raste s 551,80 € na 701,89 € (↑ 27%). Naknada roditeljima djeteta s težim smetnjama u razvoju (pravo na dopust do 8. godine) raste s 551,80 € na 803,42 € (↑ 46%). Naknada zaposlenim i samozaposlenim korisnicima uz ostvarivanje minimalne naknade plaće raste s 309,01 € na 701,89 € (↑ 127%) za puno radno vrijeme, a s 309,01 € na 503,24 € (↑ 63%) za nepuno radno vrijeme.

Šipić je otkrio i da se povećava novčana naknada za zaposlene roditelje tijekom korištenja prava na rodiljni ili roditeljski dopust, rad s polovicom punog radnog vremena, dopust u slučaju smrti djeteta, roditelje njegovatelje i osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata. Povećanje se odnosi i na zaposlene i samozaposlene roditelje koji ne ispunjavaju propisani uvjet staža osiguranja. Naknada, koja je prethodno iznosila 125% proračunske osnovice – 551,80 €, povećava se na 701,89 € (povećanje 27%).

Naknade za sva prava nezaposlenih i korisnika izvan sustava rada povećavaju se s dosadašnjih 309,01 € na 503,24 € (povećanje 63%).

Povećava se jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete s 309,01 € na 618,02 €, a to je prvo povećanje novčane potpore u 17 godina (od 2007. do danas jednokratna novčana potpora nije mijenjana). Dvostruko se povećava broj dana plaćenog dopusta za očinski dopust/dopust drugog posvojitelja. Očinski dopust za jedno rođeno ili posvojeno dijete povećava se s 10 na 20 dana, a za blizance i istovremeno rođenje ili posvojenje više djece s 15 na 30 dana.

Povećava se i novčana naknada za privremenu nesposobnost za rad (zbog komplikacija u trudnoći te bolovanja radi njege oboljelog djeteta – mlađeg od 3. godine i djeteta od 4. – 18. godina života) s 565,04 € na 995,00 € (povećanje od 76,09%).

Tijekom 2025. izradit će se analiza Zakona o doplatku za djecu i pripremiti prijedlog novog Zakona. Cilj donošenja novog Zakona o doplatku za djecu bit će: ubrzanje procedure odobravanja prava na doplatak za djecu, pojednostavljenje korištenja prava te povećanje materijalnih prava. Novim programom u suradnji sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ osigurat će se dodatna financijska potpora obiteljima s više djece, obitelji s jednim roditeljem i obitelji slabijeg imovinskog statusa. Vrijednost je programa 400 tisuća eura.

Ministar Šipić je nakn sjednice Vlade rekao da mu je ovo najvažnija sjednica nakon što je postao ministar.

- Posebno se raduju majke, očevi i djeca. Na Vladi smo pokrenuli izmjene i dopune zakona o rodiljnim naknadama. Od 1. ožujka kreću isplate, povećanja, potpore, svim majkama i očevima za dobro naših obitelji. 97 posto korisnika osjetit će povećanje i izravnu pomoć izmjena zakona. Posebno me veseli da se išlo gdje je najvažnije, a to je majčinski i očinski dopust. Valja naglasiti, ta se naknada nije mijenjala od 2016. godine. Ovo je do sada najznačajniji iskorak da želimo podržati i možemo i trebamo, obitelj koja je okosnica sadašnjosti i budućnosti hrvatskog naroda. Povećanje će osjetiti i svi roditelji koji su dobili dijete šest mjeseci prije stupanja ovog zakona na snagu - rekao je Šipić.

To znači da će roditelji djece rođene u proteklih šest mjeseci dobiti i razliku isplaćene naknade.

- Bez djece nema budućnosti hrvatskog naroda. Već sam u Lici bio na sastancima sa županima i gradonačelnicima koji su prvi demografi. Rekao sam im da sad u borbi za lokalne izbore se okanu asfalta, koji je potreban, ali potrebnije je osigurati kruženje za djecu. Pozvao sam sve saborske zastupnike da se okanu politiziranja na ovom Zakonu. Dijete kad se rodi nema stranački barjak, nema političko opredjeljenje. Nama su sva djeca jednaka, sve obitelji su nam jednako važne. Nadam se da će ve izmjene zakona biti donesene jednoglasno. Za mene, uz sva nesnalaženja i kritike, za jedno ministarstvo koje nije bilo u drugom nego desetom redu, zanemarivano, sramoćeno, podcjenjivano, vrijeđano, ove izmjene zakona su veliki uspjeh i hvala i novinarima koji o ovome izvještavaju - zaključio je.