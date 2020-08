Deponij uhljeba: Nastavlja se istraživanje smetlišta Piškornice

Dvije udruge prijavile su dvanaest osoba, među kojima su bivši i sadašnji župani, pa i ministar Štromar, jer su bivšem direktoru deponije Piškornice omogućili da krene u nevjerojatne makinacije i izvlačenje novca iz tvrtke

<p>Deponij otpada Piškornica u Koprivničkom Ivancu, zapravo koprivničkom prigradskom naselju, znan je već neko vrijeme kao zlatni rudnik za najluđe uhljebničke akrobacije.</p><p><strong>Mladen Jozinović</strong>, bivši direktor tog smetlišta, kojem su suvlasnici četiri hrvatske županije, sam je sebi isplatio bonus od milijun kuna, i to preko tvrtke-kćeri koju je osnovao i u kojoj je sebe imenovao direktorom.</p><p><strong>Pogledajte video: Superuhljeb sam sebi isplatio milijun kuna</strong></p><p>Iako je imao plaću od 18.500 kuna, automobil, pravo na usavršavanje, službenu karticu, mobitel (čak je smio ići i na sajmove i izložbe 15 radnih dana na račun tvrtke) direktor <strong>Mladen Jozinović</strong> u novoj si je kompaniji ugovorio i dodatne naknade i bonuse pa preko nje naplaćivao dovoz i odlaganje otpada na smetlište!</p><p>Što više otpada, to više prihoda i dobiti. Što više prihoda i dobiti, to veći i bonus direktoru.</p><p>Na kraju je tvrtka-kćer imala daleko veće prihode od matične tvrtke, a Jozinović je smijenjen krajem 2017., nakon što smo otkrili aferu u 24sata, ali i njegovu krivotvorenu diplomu.</p><p>No, na svojoj je poziciji ostao koprivničko-križevački župan <strong>Darko Koren</strong> koji je je Jozinovića cijelo vrijeme opravdavao i tvrdi da "ništa nije znao", a direktorovu sinu je bio i krsni kum...</p><p>Protiv Jozinovića je podignuta optužnica zbog krađe 1,5 milijuna kuna, novce nije nikad vratio, a našao je i novi posao u američkoj kompaniji Zero Global Waste koja se bavi otpadom a registrirana je u Zagrebu na- Markovu trgu…</p><p>No, čini se da se s Piškornicom i dalje mulja. Podneseno je više prijava da se ondje nekontrolirano dovozi otpad i iz udaljenijih dijelova Hrvatske, dok iz Piškornice demantiraju te navode. Nedavno su i dvije udruge; udruga „Zelena Piškornica“ iz Koprivnice te udruga „Drugi val“ iz Đurđevca, zbog Piškornice podnijele kaznene prijave protiv dvanaest osoba među kojima su bivši direktor Piškornice Mladen Jozinović, bivši varaždinski župan i aktualni ministar graditeljstva <strong>Predrag Štromar,</strong> međimurski župan <strong>Matija Posavec</strong>, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, župan Krapinsko-zagorske županije <strong>Željko Kolar.</strong>..</p><p>Kako pišu u kaznenoj prijavi, Štromar, Posavec, Koren, Kolar i načelnik Općine Koprivnički Ivanec <strong>Ivica Petričević</strong> su 'donijeli Odluku kojom je tadašnjem direktoru Piškornice Jozinoviću omogućeno da krene u makinacije sa zemljištem i smećem, osnivanjem tvrtki-kćeri i muljažama. Neslužbeno doznajemo da su odgovorne osobe obje udruge pozvane u policiju kako bi i usmeno dale iskaze vezan uz prijave.</p><p>Nevjerojatna priča o toj deponiji počinje u ožujku 2009., kada su četiri župana (koprivničko-križevački, varaždinski, međimurski i krapinsko-zagorski) zajedno s načelnikom općine Koprivnički Ivanec zaključili Društveni ugovor i osnovali Piškornicu d. o. o., regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, (RCGO) sa sjedištem u Koprivničkom Ivancu. Tvrtka je trebala do 2015. godine izgraditi centar za smeće za te četiri županije uz pomoć EU fondova.</p><p>No, sve je stajalo samo na papiru dok se nije na čelu tvrtke 2012. godine pojavio „čudotvorac“ u liku Mladena Jozinovića koji je smislio plan po kojem, kako je tvrdio, osnivači za rad tvrtke više neće morati platiti niti kune i krenuo u opsežnu operaciju, zapravo golemu muljažu. </p><p>Prvo je Piškornica d. o. o. (RCGO) s 10 kuna, 20. listopada 2014., osnovala tvrtku-kćer, Piškornicu sanacijsko odlagalište (SO), koja je imalo sjedište u Zagrebu. Jozinović je bio direktor i te tvrtke. No, da bi se cijela muljaža pokrenula, trebao im je- otpad. A otpad je na odlagalište Piškornicu dovozilo koprivničko gradsko poduzeće Komunalac. Stoga obje Piškornice, koje tada zastupa Jozinović, s Komunalcem 4. rujna 2015. godine zaključuju ugovor i sporazum kojim postaju „kraljevi“ smeća.</p><p>Piškornica (SO) se obvezuje Komunalcu platiti gotovo 19 milijuna kuna, od toga nešto više od 17 milijuna, uvećano za PDV, daje za pokretnine, dok preostalim iznosom od milijun i 200 tisuća kuna kupuju zemljište na odlagalištu. Ali, gle čuda, one ne postaju vlasništvo tvrtke– majke Piškornice (RCGO). Istim sporazumom i ugovorom matična Piškornica (RCGO) potom nekretnine iznajmljuje tvrtki kćeri Piškornica (SO) koja ih je i platila! Godišnja najamnina je 608 kuna manje od cijene koju je platila tvrtka – kćer Piškornica (SO) i dala ju bez naknade Piškornici (RCGO) i sada plaća najam. Sve dokumente je za obje Piškornice potpisao Mladen Jozinović. Suglasnost Piškornice (SO) sam sebi je potpisao kao- skupština društva. </p><p>Tada počinje završni dio operacije zvan „zarada“. Što više smeća, veća zarada, tona smeća se naplaćuje po 230 kuna. A veća dobit znači i veći bonus direktoru Jozinoviću, ali i članovima Nadzornog odbora. I odvjetnici koje je Jozinović angažirao su imali dobre zarade. Svi zadovoljni. Prava mala „gospodarska“ idila. Piškornica (RCGO) koja je trebala već izgraditi centar za Sjeverozapadnu Hrvatsku, to prolongira za 2021. Nikud im se ne žuri, novac je uredno stizao. Ne samo od najma gospodara smetlišta (Piškornice SO) u visini od 1,220.000 kuna, već i od Kohezijskog fonda EU više od tri milijuna kuna. </p><p>Jozinović je smijenjen krajem 2017., nakon što su 24sata razotkrili aferu s krivotvorenom diplomom. Na njegovo mjesto u Piškornici RCGO dolazi <strong>Mladen Ružman</strong>, a u fotelju direktora Piškornice (SO) <strong>Marijan Blažok</strong>. No, kako je moguće da se ugovori kojima je Komunalac prepustio unosni posao sa smećem Piškornici, ne poništavaju?</p><p>Iz obje Piškornice su nam odgovorili da smatraju kako se i dalje sve radi u skladu s propisima te da je operaciju sa naplaćivanjem smeća, uostalom, osmislio upravo Jozinović. Odvjetnici koje smo kontaktirali oko ugovora između Piškornice i Komunalca tvrde da su ugovor i sporazum puni nedostataka te da su ti nedostaci dovoljni za pobojnost i ništetnost ugovora.</p><p>Protiv Jozinovića podignuta je optužnica zbog krađe 1,5 milijuna kuna, novce nije nikad vratio, a našao je i novi posao u američkoj kompaniji Zero Global Waste koja se bavi otpadom, a registrirana je u Zagrebu na - Markovu trgu…</p><p>Pitali smo u Komunalcu, tvrtku od javnog interesa, koji su razlozi za prepuštanje posla (bez naknade) na odlagalištu i jesu li, osim zadužnice dobili ikakva druga jamstva. Odgovor nismo dobili. Kupoprodajni ugovor u ime obje Piškornice potpisao je smijenjeni Mladen Jozinović. Kod Komunalca odgovorne osobe uz suglasnost tadašnje gradonačelnica Koprivnice, <strong>Vesne Želježnjak</strong>. U međuvremenu Piškornica (SO) je platila sve obveze prema Komunalcu što govori da je to dobar posao. </p><p>Jozinović je pao, a nikome drugom nije pala ni dlaka s glave. Tako ni Darku Korenu, koprivničko križevačkom županu, koji je cijelo vrijeme za Jozinovića imao opravdanje tvrdeći da „ništa nije znao“, a direktorovu sinu je bio i krsni kum. </p>