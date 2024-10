Đerek još nije vraćena na svoj posao: Pokrenula sam ovrhu! Tvrtka: Odbila je ponuđeno...

Četiri godine otkako je dobila otkaz i 39 dana od pravomoćne presude da je se mora vratiti na posao, zviždačica Maja Đerek se još nije vratila na posao u Državne nekretnine. Rok za izvršenje presude je bio osam dana. Potvrdila nam je da je zbog toga pokrenula ovrhu zbog povratka na posao, a ako se ona pokaže opravdanom, bit će kažnjena i ta državna tvrtka i trenutačna direktorica Mirela Habijanec. No, iz Državnih nekretnina su nam odgovorili da je odbila ponuđeno radno mjesto te da pregovori traju, te zato smatraju da nisu prekršili zakon i da su poštivali pravomoćnu sudsku presudu. Podsjetimo, Đerek koja je otkrila brojne nepravilnosti u tvrtki za vrijeme bivše direktorice tako čeka još jedna pravna bitka.

-Dobila sam poziv da se pojavim u ponedjeljak u tvrtki na radnom mjestu a da prije toga nemam niti ugovor niti znam gdje bi se trebala vratiti što je apsolutno nepoštivanje presude. Direktorica Habijanec odugovlači i očito me ne želi vratiti u sektor za nekretnine gdje sam radila prije otkaza. Pristala bi i na dva stupnja niže radno mjesto i nižu plaću, ali uporno odbijaju moj povratak u sektor u kojem sam radila iako imam iskustvo i oni imaju novi opseg poslova poput prodaje nekretnina. Ali očito bi im tamo smetala – rekla nam je Đerek.

I Državne nekretnine i Đerek su nam potvrdili da joj je ponuđeno mjesto pomoćnika Sektora pravnih poslova i ljudskih potencijala, ali je Đerek to odbila. Đerek kaže da je radila u nekretninama, a mjesto pomoćnika u Sektoru pravnih poslova dosad nikada i nije bilo popunjeno niti je potrebno zbog malog opsega poslova, pa se boji da bi joj ubrzo nakon povratka i to radno mjesto bilo ukinuto. Podsjetimo, mjesto direktorice za poslovne prostore na kojima je bila prije otkaza su Državne nekretnine ukinule ove godine, kada je Đerek već imala nepravomoćnu presudu o povratku na posao. Pa je zato nisu vratili na njeno staro radno mjesto.

Đerek smatra da je treba staviti na mjesto pomoćnice sektora za nekretnine ili voditeljicu službe za poslovne prostore.

Iz Državnih nekretnina odgovaraju da su ta mjesta popunjena, potvrđuju da su Đerek zvali na posao upravo kako bi i nastavili pregovore oko radnog mjesta. Kažu da su pregovorima pristupili odmah i to preko odvjetnika i voditeljice pravne službe.

- Radno mjesto direktora Sektora za poslovne prostore, na kojem je Maja Đerek bila zaposlena, ukinuto je reorganizacijom provedenom u siječnju 2024. godine te nije moguć povratak radnice na navedeno radno mjesto. Kako je sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci u tom slučaju poslodavac dužan vratiti radnicu na rad na drugo odgovarajuće radno mjesto, poslodavac je pokrenuo postupak mirnog rješenja spora u namjeri da u dogovoru s radnicom pronađe odgovarajuće radno mjesto koje joj može ponuditi, a koje bi joj bilo prihvatljivo. Izbor drugog odgovarajućeg radnog mjesta je na poslodavcu, pri čemu to radno mjesto mora odgovarati stručnoj spremi, iskustvu i kvalifikacijama radnice. Isto ovisi i o dostupnim slobodnim radnim mjestima jer poslodavac ne može proizvoljno micati radnika koji je zaposlen na nekom radnom mjestu jer bi sada na to radno mjesto trebao/želio vratiti radnicu, ako za to nisu ispunjeni zakonski uvjeti. U postupku mirnog rješenja spora, poslodavac je sukladno zahtjevima radnice istoj dostavio važeće interne akte te odgovorio na sve zahtjeve radnice i ponudio joj povratak na rad na odgovarajuće radno mjesto i to radno mjesto pomoćnika direktora Sektora za pravne poslove i ljudske potencijale. Đerek je u svojem zahtjevu tražila radno mjesto ili pomoćnika direktora Sektora upravljanja nekretninama ili radno mjesto voditelja Službe za poslovne prostore i rezidencijalne objekte. Da bi se udovoljilo njezinoj želji, poslodavac bi trebao dati otkaz radnicima koji rade na tim radnim mjestima. – odgovaraju iz Državnih nekretnina.

Spremni su joj ponudi i druge opcije, ali ne žele otkriti koje. Zato su je pozvali da se u ponedjeljak pojavi na poslu, kažu.

- Daljnje informacije o tome hoće li i koje radno mjesto biti ponuđeno poslodavac ne želi iznositi u javnost bez prethodne komunikacije radnici. Državne nekretnine odlučno odbacuju optužbe Maje Đerek te potvrđuju svoju punu suradnju i otvorenost u skladu sa zakonskim obvezama naglašavajući da je od strane Državnih nekretnina povratak Đerek na posao bio i ostao nesporan– poručuju pak iz te tvrtke.