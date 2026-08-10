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EKOLOŠKA BOMBA U LICI

Deset pitanja o Gospiću na koja javnost treba dobiti odgovore

Piše Helena Tkalčević,
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Deset pitanja o Gospiću na koja javnost treba dobiti odgovore
Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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U srcu hrvatske Like nalazi se 37.000 tona opasnog otpada, koji je već zagadio tlo teškim metalima i podzemnu vodu nizvodno od odlagališta 'vječnim kemikalijama'

Godinu i pol potrošilo se od uhićenja osumnjičenika i izbijanja afere s opasnim otpadom, a da se on i dalje nalazi na lokaciji i nije poznato kad ni kako će biti saniran. Ono što je izvjesno je da će tu sanaciju platiti hrvatski građani, samo ostaje vidjeti koliko. Dok ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković priča da su u subotu slali mailove na 62 adrese, kao da su za otpad saznali dan ranije, u petak, građani još čekaju odgovore na neka ključna pitanja o ovoj aferi i njezinim posljedicama. Mi smo izdvojili deset najvažnijih i nadamo se da odgovore nećemo čekati još godinu i pol.

Što se radilo godinu i pol od uhićenja osumnjičenika i saznanja za aferu s odlaganjem otpada u Gospiću?

Kako je moguće da više od 1300 punih kamiona opasnog otpada stigne u Gospić, a da nitko ništa ne zna?

Gdje su bili inspektori zaštite okoliša, zaštite na radu i zaštite od požara, koji su ih trebali kontrolirati?

Tko je kontrolirao dozvole za uvoz i kako, i to zato što znamo da je većina otpada stigla iz inozemstva?

Gdje su dok se dovozio otpad bili odgovorni iz Grada Gospića i Ličko-senjske županije?

Što je s mailom koji je, prema informacijama 24sata, poslan zaposlenicima grada i županije u listopadu 2023.?

Kad i kamo će se odvesti sav taj opasni otpad te koliko će to milijuna stajati građane Hrvatske?

Zbog čega nalaz i dopuna nisu odmah objavljeni nego tek nakon pritiska građana i sastanka s njima?

Kako možete biti sigurni da je zagađenje samo lokalno, kad se zna da je krš nepredvidiv, a kemikalije u podzemnoj vodi?

Kako mislite spriječiti da se ovakvi slučajevi u budućnosti više nikad ne dogode? Hoćete li pojačati kontrole?

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