Desetak ozlijeđenih: Autom se zabio u karnevalsku povorku

Više od deset ljudi ozlijeđeno je u njemačkom gradu Volkmarsenu kada se automobil zabio u gomilu tijekom parade.

RT javlja da se srebrni karavan zabio u ljude na ulici oko 14.30. Vozača je policija uhitila na licu mjesta, a nije poznato je li riječ o napadu ili nesreći.

#Volkmarsen The driver has already been detained by police. The motive and nature of the incident are still unclear. pic.twitter.com/Lmm4Q9TU0l