Desetljećima gradi mostove između Hrvatske i Austrije

Zbog zasluga za razvoj odnosa, austrijski veleposlanik odlikovao je Ivana Tolja, glavnog predstavnika Styria grupe u Hrvatskoj

<p>Pater <strong>Ivan Tolj</strong>, predstavnik Styria grupe u Hrvatskoj, odlikovan je Velikim časnim odličjem za zasluge Republike Austrije.</p><p>Kako je naglasio veleposlanik Republike Austrije, <strong>Josef Markus Wuketich</strong>, ovo značajno priznanje dodijeljeno mu je zbog gradnje mostova između dviju zemalja. Ustrajno ih gradi još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Njegov stric, <strong>fra Drago Tolj</strong>, u Austriji je u to vrijeme studirao i službovao pa je uz njega i Ivan naučio njemački, a u tom je okruženju upoznao i tad mladog teologa, dr. <strong>Johana Trummera</strong>, kasnijeg dugogodišnjeg lidera Styria grupe.</p><p>Dr. Trummer je u Toljevu životu imao ulogu od neusporediva značaja. Središnja ideja koja je povezala dvojicu kršćanskih, katoličkih svećenika, ali i ljudi koji svoju društvenu zadaću vide i izvan sakristije, može se svesti na ustrajno, svakodnevno ostvarivanje pomaka, s jednom jasnom vizijom - ma kako se činilo teško, daleko, katkad i neostvarivo, nastojati dosegnuti krajnji cilj, na kraju dana doći do kraja etape, i tako dok se ne stigne na krajnje odredište. Upravo ta filozofija ustrajnosti u svakodnevnom primicanju cilju najsigurniji je put ostvarenja zamisli - na njemu mnogi klonu i odustanu želeći sve i želeći to odmah.</p><p>Pater Ivan Tolj je, unatoč tome, cjelinu svojega iskustva sagradio na temelju te i takve ustrajnosti. Puno se puta hodočasteći stotine kilometara duž Izraela, Portugala, Francuske i drugih zemalja, stremeći prema svojem Caminu, mjestu gdje se čuvaju moći svetog Jakova, učio približavanju vizijama koje se čine dalekima. Ona zbog koje je odlikovan - povezivati ljude, kao slobodne pojedince u slobodnom društvu, graditi mostove, ne rušiti - dokaz je da je taj cilj prepoznat ne samo kao društveno vrijedan, nego i kao vrijednost koja je nadnacionalna, svečovječanska. A to je odlikovanje i veliko priznanje Styria grupi Hrvatska, koja s Ivanom Toljem dijeli uvjerenje o potrebi gradnje mostova, ma kako se obale koje mostovi spajaju nekad činile udaljene.</p><p>Dodjeli odličja u rezidenciji Republike Austrije nazočili su i bivši predsjednik Republike Hrvatske <strong>Ivo Josipović</strong> veleposlanik Izraela <strong>Ilan Mor</strong>, <strong>Markus Mair</strong>, predsjednik Styrije, <strong>Klaus Schweighofer</strong>, direktor tvrtke Styria Media International.</p>