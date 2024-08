Desnica je podržala 'rodnu ideologiju' protiv koje se bori

Populističko licemjerje ne bira sredstva u borbi za birače, a usput ih namjerno pogrešno informira i kod njih pobuđuje negativne emocije. Tako je europarlamentarac Stjepo Bartulica žestoko napao EU jer je digla carine na uvoz kineskih električnih automobila jer se on protivi “svakom intervencionizmu i miješanju u tržište”. Namjerno je ispustio činjenicu zašto su carine uvedene: upravo jer Kina kao država subvencionira proizvodnju automobila, a to je baš intervencionizam protiv kojega se navodno bori. U istu logičku grešku su upali desničari na primjeru dviju boksačica na Olimpijskim igrama. U biti su oni potvrdili da se zalažu za sve ono protiv čega se navodno bore i čuvaju Hrvate od “rodne ideologije”. Boksačice iz Alžira i Tajvana oni smatraju muškarcima pa bi, prema njima, trebale biti u muškoj kategoriji jer imaju muške kromosome i veću razinu testosterona. Poentiraju da je sad legalno da u ringu muškarac tuče ženu. Obje boksačice su rođene kao žene, sa ženskim spolnim organima, smatraju se ženama, nisu prošle promjenu spola, ne uzimaju na umjetni način testosteron. One nisu transseksualne niti hermafroditi.

