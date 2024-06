Detalji akcije Uskoka: Novac iz Hrvatske prali preko Kariba. Kroz domaće tvrtke utajili porez

U petak ujutro Uskok je izvijestio da se provode uhićenja i hitne dokazne radnje (pretresi) u Zagrebu, Bjelovaru i Splitu zbog sumnje u gospodarski kriminal.

- Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - Služba Osijek, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje da su počinili kaznena djela iz domene gospodarskog kriminaliteta u sastavu zločinačkog udruženja - kažu iz Ravnateljstva policije.

Iz Uskoka kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju i obavijestiti javnost.

Kako 24sata neslužbeno doznaju, riječ je o utaji poreza i pranju novca. Sedmero osumnjičenih je navodno kroz tvrtke u Hrvatskoj utajivalo porez, konkretno PDV. Koristili su model 'nestajući trgovac' što je kompliciran, ali i sve češće korišten model u ovim kaznenim djelima.

Tvrtka koja se naziva 'nestajući trgovac' se koristi u planiranu svrhu izbjegavanja plaćanja poreza. To se radi tako da ta tvrtka bude u lancu prodaje i kupac i prodavatelj robe. Kao prodavatelj naplaćuje PDV od kupca, ali ga ne uplaćuje u državnu proračun. S druge strane, kupac svoju poreznu obvezu umanjuje za iznos kojeg je na ime PDV-a platio nestajućem trgovcu i još zatraži i povrat poreza ili olakšicu, ovisi na što ima pravo po zakonu. Tvrtke tako međusobno u krug prodaju i kupuju robu, kao na vrtuljku. Zloupotrebljavaju i zakone i propise, te robu 'prodaju' i po državama Europske unije. Prema Europolu, godišnje se tako utaji na milijarde eura.

Uz to, navodno su iz istih tvrtki izvlačili novac, čije je porijeklo nepoznato. To su radili lažnim fakturama, odnosno naplaćujući posao koji nikad nije obavljen. Taj novac, koji je prolaskom kroz tvrtke i preko lažnih faktura 'opran', odnosno nije više bilo sumnje u to je li novac stečen zakonito, su onda navodno prebacivali na offshore račun u jednu karipsku državu. Potom je novac prebacivan u tvrtku u jednoj drugoj europskoj zemlji. Ta zadnja tvrtka je kupovala kriptovalute, nekretnine i pokretnine.

Navodno je jedan osumnjičeni iz Splita otprije poznat policiji iz istraga splitskih narkokartela povezanih s Nenadom Petrakom.