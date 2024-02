Detalji cjenkanja oko nagodbe između Uskoka i Josipe Rimac: 'Tu se nikome ne zavrće ruka...'

Josipa Pleslić (bivša Rimac) i Uskok su više puta pregovarali o nagodbi u kojoj bi ona priznala dio kaznenih djela, a zauzvrat dobila nižu kaznu. Svi pregovori u 2021. godini su propali, pa su protiv Rimac podignute dvije optužnice. Osim njezine izjave, neovisno smo potvrdili da su pregovori o nagodbi uključivali i terećenje Ivana Turudića, kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Ako on postane glavni državni odvjetnik, može se potpuno odmaknuti od tog predmeta, a može inicirati i nove pregovore s Rimac.

Iako je neosporno da se pregovaralo o nagodbi, a Uskok je preko Rimac pokušao doći do dokaza protiv čovjeka koji će im sad biti nadređeni, različite su interpretacije tih pregovora. Ono što je sigurno je da Turudić nije bio jedini uvjet o kojemu se pregovaralo.

Nacional je objavio izjavu Josipe u kojoj kaže kako su je nagovarali da lažno svjedoči te da je tadašnja ravnateljica Uskoka, Vanja Marušić, na stol stavila sve poruke iz mobitela između nje i Turudića u žutom fasciklu.

- Točno je da su mi u više navrata nudili takvu nagodbu. Rekla sam im da ne mogu graditi nagodbu na lažnom svjedočenju protiv Turudića. Rekli su mi da nije važno je li to istina ili nije, ali da je moj iskaz protiv Ivana Turudića ključan uvjet za nagodbu. Zasad neću iznositi više detalja o tijeku tih razgovora - prenio je tjednik izjavu Pleslić (ex Rimac).

Uskok opovrgava da su tražili lažni iskaz

Uskok je opovrgnuo bilo kakvo traženje o lažnom svjedočenju, a kad smo i mi provjeravali tu priču zadnja dva dana, dobili smo prilično drugačije tumačenje od onih koji imaju saznanja o pregovorima. Uskok je u priopćenju rekao da su razgovori o mogućem sklapanju sporazuma vođeni u više navrata i da je sve bilo po zakonu. Otkrivaju i da ih je Rimac tražila te se pokušala nagoditi. N1 je, pak, objavio, pozivajući se na izvore iz tužiteljstva, da je Rimac sama inicirala razgovor o Turudiću.

- Pregovori su započeti na inicijativu braniteljice okrivljenice te su vođeni u njezinoj prisutnosti, a Ured o navedenom raspolaže odgovarajućim pismenima. Odlučno odbacujemo tvrdnje o bilo kakvom neprimjerenom ili nezakonitom postupanju ovoga Ureda - priopćili su iz Uskoka ne navodeći sadržaj pregovora, ali su dodali da oni nisu izvor poruka objavljenih u medijima.

Neslužbeno smo uspjeli doznati i detalje zašto se uopće Turudić i spominje u nagodbi s Rimac. Po upućenima u pregovore, Uskok je imao tek indicije protiv Turudića, ali im je ključni dokaz trebalo biti svjedočanstvo Rimac. Po njima, ključni razlog nepostizanja nagodbe je to što je Rimac tražila prenisku kaznu, a ne njezino odbijanje da navodno lažno svjedoči.

'Tražila je prenisku kaznu, Uskok nije htio na to pristati'

- Josipa je tražila prenisku kaznu za sva ostala kaznena djela za koja se tereti i na to Uskok nije htio pristati - govori taj izvor i tvrdi da je potpuna neistina da je Rimac nagovarana na lažno svjedočenje.

Uskok je imao informacije da su Rimac i Turudić “surađivali” još od 2015., kad je Rimac lobirala u stranci i DSV-u da upravo on postane predsjednik Županijskog suda. Kako je tad protiv Rimac provođena istraga i oko nezakonite dodjele tri stana, zbog njihova odnosa postojala je sumnja da joj možda pomaže s informacijama. No činjenica je da je sam Uskok odlučio da neće teretiti Rimac, nego samo onu kojoj je stanove dodijelila, a sud na to nije imao utjecaj.

Rimac je uhićena u svibnju 2020. godine i optužena da je primala mito od Milenka Bašića, investitora u vjetroelektrane, za sređivanje dozvola po raznim ministarstvima. Bašić je angažirao tadašnju HDZ-ovu državnu tajnicu Rimac da mu riješi što može. Kad je uhićen Bašićev brat Inja zbog sumnji na utaju poreza, stariji brat je pokušavao pomoći koliko može, smatraju u tužiteljstvu. Iz Uskoka su sumnjali da je ona išla baš oko tog slučaja na konzultacije kod Turudića, a poruke koje su razmijenili pokazuju da su se našli tri puta. Vjerovali su da se raspitivala hoće li biti u istražnom zatvoru i hoće li to biti produženo. Imali su indicije da je Turudić dao Rimac sugestiju za žalbu Inje Bašića protiv istražnog zatvora.

'Ne popuštaju pod tom vrstom pritiska'

Inače, Uskok se kasnije nagodio baš s Injom Bašićem, a kažu da su ustanovili da nije bilo ni pogodovanja na sudu.

- Na jednom razgovoru o nagodbi Rimac je rekla da to nije istina - kaže nam naš sugovornik.

Dodaje kako nema smisla da je Uskok tražio da lažno svjedoči, jer se takav slučaj ne bi mogao održati na sudu bez konkretnih dokaza. Otkriva i da je braniteljski tim Rimac rekao da ima prepuni mobitel poruka koje mogu stvoriti političke probleme, ali se ravnateljica Uskoka, Vanja Marušić, nije obazirala na to.

- Pomolila se u krivu crkvu jer Uskok i Vanja ne popuštaju pod tom vrstom političkog pritiska, ali i nikome ne zavrću ruku - kaže sugovornik i dodaje kako su o svemu vođene bilješke.

U te bilješke će imati uvid i Turudić, ako postane šef DORH-a, pa će moći točno vidjeti što je Rimac govorila.