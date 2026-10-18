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DETALJI DRAME Klečao pred busom u Zagrebu i pošpricao policajca suzavcem...

Piše Veronika Miloševski,
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DETALJI DRAME Klečao pred busom u Zagrebu i pošpricao policajca suzavcem...
Foto: čitatelj/24sata
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Muškarac je na terminalu u Aveniji Marina Držića udarao po autobusu, odbio pokazati osobnu iskaznicu i pokušao pobjeći od policajca.

Zakasnio je na bus, pa krenuo lupati po staklu vozaču. Došla je i policija. Muškarac je onda suzavcem pošpricao policajca, rekla nam je čitateljica koja nam je poslala snimke incidenta na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru. 

Zagrebačka policija uhitila je 59-godišnjaka nakon što je u subotu oko 14.25 sati na autobusnom terminalu u Aveniji Marina Držića narušavao javni red i mir. Policija je zaprimila dojavu da muškarac rukama udara po autobusu u vlasništvu poduzeća. Nitko nije ozlijeđen, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

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Drama u Zagrebu VIDEO
Drama u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Policajac je prišao muškarcu kako bi provjerio njegov identitet i utvrdio što se dogodilo. Muškarac je odbio pokazati osobnu iskaznicu i pokušao pobjeći, pa je policajac krenuo za njim kako bi ga spriječio da ode i uhitio ga. Pritom je uporabio tjelesnu snagu, raspršivač s nadražujućom tvari i sredstva za vezivanje.

Policija je muškarca privela u službene prostorije i provela kriminalističko istraživanje, tijekom kojeg je utvrdila njegovu dob. Protiv njega je podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja povezanih s osobnom iskaznicom, narušavanjem javnog reda i mira te sigurnošću prometa na cestama. Policija je navela da ga tereti prema članku 16. Zakona o osobnoj iskaznici, člancima 6. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te članku 124. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

- Klečao je pred busom. Odjednom je počeo bježati od policajca. Onda je počela dernjava. Stigla su četiri policijska auta - rekao nam je drugi svjedok incidentu.

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